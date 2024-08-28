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İstanbul'dan Mardin'e Filistin'e Destek Yolculuğu

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İstanbul'da yaşayan Hasan Cincik, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla motosikletiyle geziyor. Filistin bayrağı astığı motosikletiyle Mardin'e ulaşan Cincik, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a da gideceğini belirtti.

İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Hasan Cincik, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek ve onlara yapılan soykırıma dikkati çekmek için motosikletiyle geziyor.

"2 Ülke 20 Şehir Diyar Diyar Gazze" sloganıyla Ayasofya'dan yolculuğuna başlayan Cincik, Filistin bayrağı astığı motosikletiyle Mardin'e ulaştı.

Filistin halkına destek ve soykırıma dikkati çekmek adına yaptığı yolculukta Mardin'e geldiğini kaydeden Cincik, bundan sonraki durağının Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş olacağını belirtti.

Dünyanın gözü önünde Gazze'de çok ciddi bir soykırım uygulandığını ifade eden Cincik, şunları kaydetti:

"Bebekler, anneler ve bütün insanlık katlediliyor. 'Bizler vicdan sahibi bireyler olarak ne yapabiliriz?' sorusuna cevaben ben de kendi imkanlarım dahilinde motosikletimle yola çıktım. Gittiğim şehirlerde çok ciddi bir teveccüh var. İnsanlarımızın zulme olan tepkilerini görüyoruz. Ülke ve millet olarak her türlü zulmün karşısındayız. Motosikletimle şehir şehir gezerek bu farkındalığı oluşturmak istedim."

Kaynak: AA / Güncel

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