İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'dan Kastamonu'nun Tosya ilçesine uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. ve O.P'nin içinde bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. M.K. ve O.P. gözaltına alındı.