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İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 2 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'dan Kastamonu'nun Tosya ilçesine uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. ve O.P'nin içinde bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. M.K. ve O.P. gözaltına alındı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'dan Kastamonu'nun Tosya ilçesine uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. ve O.P'nin içinde bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

M.K. ve O.P. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu İstanbul Güncel Haberler

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