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İstanbul'dan İzmir'e Kaçak Göçmen Götüren Organizör Tutuklandı

İstanbul'dan İzmir'e Kaçak Göçmen Götüren Organizör Tutuklandı
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İstanbul'dan İzmir'e götürülen kaçak göçmenler Bursa'da yakalanırken, organizatör H.H. tutuklandı. 8 yabancı uyruklu göçmenin Avrupa'ya kaçmayı planladığı belirlendi.

KAÇAK göçmenleri Avrupa'ya gitmek üzere İstanbul'dan İzmir'e götürürken, Bursa'da yakalanan H.H. isimli yabancı uyruklu organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine kaçmak üzere, İstanbul'dan İzmir'e ücret karşılığında götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. İstanbul plakalı otomobil, 30 Nisan'da saat 19.30 sıralarında İstanbul- İzmir Otobanı Bursa Batı Gişelerinde durduruldu. Otomobilde 3'ü çocuk 8 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 5'inin kimliksiz olduğu, 3 kişinin ise farklı ilde barınma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenlerle, İstanbul'dan İzmir'e, oradan da yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek üzere kişi başı 4 bin 500 TL'ye anlaşan H.H. isimli yabancı uyruklu sürücü gözaltına alınırken, 8 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H. isimli yabancı uyruklu organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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