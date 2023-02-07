İstanbul'dan gönüllü polisler, deprem bölgelerinden Hatay'a doğru yola çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir grup polis, gönüllü olarak, depremden etkilenen Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir grup polis, gönüllü olarak, depremden etkilenen Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören bölgelere gönderilen 944 personelin yanı sıra gönüllü polisler de bölgeye gitmek için dilekçe verdi.

Bu kapsamda gönüllü olan polis memurları, depremde zarar gören Hatay'da yardım çalışmalarına katılmak üzere hava yoluyla bu şehre hareket etti.

Dilekçe veren diğer polis memurlarının da öteki deprem bölgelerine gideceği öğrenildi.