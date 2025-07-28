İstanbul'dan Gelen Çift, Mandacılık ile Doğaya Dönüş Yaptı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Veysel ile 39 yaşındaki eşi Azize Özkan, İstanbul'daki yaşamlarını bırakarak döndükleri köylerinde manda yetiştiriciliği yapıyor.

İstanbul'daki işinden istifa ederek 3 yıl önce köyüne dönen ve Manda Yetiştiriciliği Birliğinden dişi hayvanların yetiştirilmesi için teşvik alan Özkan çifti, kısa sürede 41 mandaya sahip oldu.

İlçeye bağlı Dutluk köyünde yaşayan Veysel Özkan, gazetecilere, eğitim öğretim hayatını tamamladıktan sonra 20 yaşında İstanbul'a gittiğini, özel sektörde yaklaşık 20 yıl çalıştığını söyledi.

Kovid-19 salgınının ardından köye dönmek için plan yaptığını, bu kapsamda köydeki evi ve ahırı onardığını, diğer ihtiyaçlarıyla ilgili çalışma gerçekleştirdiğini belirten Özkan, "Çalıştığım şirketten istifa ederek köyüme yerleştim. 3 yıldır köyümde yaşıyorum. Babamdan 14 manda aldım, sayısını 41'e kadar çıkardım. Devletimizin verdiği teşviklerle bu sayıyı artıracağız. Hedefimiz 150 civarında manda sayısına ulaşmak." dedi.

Dedesi ve babasının da manda yetiştirdiğini dile getiren Özkan, manda sütüne talebin fazla olduğunu, sütten peynir, tereyağı ve yoğurt da ürettiğini anlattı.

İmkanı olanların köylerine dönmelerini tavsiye eden Özkan, "Burada güneşin doğuşu ve batışını görebilecekler. Doğal tarım ve hayvancılık yapmak insanların ömürlerini uzatacak. Herkese ata topraklarına dönmeyi tavsiye ediyorum. Devletimizin vereceği desteklerle daha hızlı yol katedeceklerinden eminim." diye konuştu.

Azize Özkan ise İstanbul'da doğup büyüdüğünü, bu nedenle başta köye yerleşmek istemediğini dile getirerek, "Ama eşim çok isteyince köyüne yerleştik. Köye yerleştikten sonra mandacılık yapmaya başladık. Daha sonra hayvanlara karşı çok büyük sevgimin olduğunu anladım. Artık onlardan kopamıyorum ve mandaları çok seviyorum." ifadesini kullandı.