İstanbul'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile yönelik İstanbul'dan arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile yönelik İstanbul'dan arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlileri, öğrencileri ve gönüllüleri, kıyafet, gıda, battaniye ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımları topladı. Üniversitede toplanan yaklaşık iki tır malzeme, deprem bölgesine gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.

İsmailağa Derneğinin, İstanbul'da başlatılan yardım seferberliği kapsamında gıda, battaniye, giyecek gibi yardımların bulunduğu dört tırı yola çıktı. Deprem bölgelerine komşu illerden afet bölgesine yapılan yardımla çorba, ekmek ve su dağıtılmaya başlandı.

Beşir Derneği ise 53 araç, 433 personel ve gönüllüyü deprem bölgesine gönderdi. Derneğin arama-kurtarma ekibinin, depremin 38. saatinde Malatya'da bir binanın enkazından 19 yaşındaki genci kurtardığı öğrenildi.