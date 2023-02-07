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İSTANBUL'DAN DEPREM BÖLGESİNE 12 BİN 752 PERSONEL VE AFAD GÖNÜLLÜSÜ SEVK EDİLDİ

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İSTANBUL'DAN DEPREM BÖLGESİNE 12 BİN 752 PERSONEL VE AFAD GÖNÜLLÜSÜ SEVK EDİLDİ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine şu ana kadar 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine şu ana kadar 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan; 73 uçak ile 12 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz,

başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız" dedi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Yerlikaya İstanbul AFAD Güncel Haberler

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