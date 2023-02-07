İSTANBUL'DAN DEPREM BÖLGESİNE 12 BİN 752 PERSONEL VE AFAD GÖNÜLLÜSÜ SEVK EDİLDİ Güncel Haberler İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine şu ana kadar 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu. İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine şu ana kadar 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan; 73 uçak ile 12 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ali Yerlikaya İstanbul AFAD Güncel Haberler

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