İstanbul'dan çalıp il dışında parçalıyorlardı

İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri çaldıkları iddia edilen 7 kişilik şebeke, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 21 çalıntı araç ele geçirildi. Araçlar sahiplerine teslim edildi. Bazı hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

3 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından park halindeki otomobilleri çalan bir şebekeye yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Savcılıktan alınan izinlerle yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Kayseri'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI