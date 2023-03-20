İstanbul'dan çalıp il dışında parçalıyorlardı
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İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri çaldıkları iddia edilen 7 kişilik şebeke, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri çaldıkları iddia edilen 7 kişilik şebeke, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 21 çalıntı araç ele geçirildi. Araçlar sahiplerine teslim edildi. Bazı hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler adliyeye sevk edildi.
3 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından park halindeki otomobilleri çalan bir şebekeye yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Savcılıktan alınan izinlerle yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Kayseri'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIOperasyonda gözaltına alınan Yasin Y., Gökhan Y., Ayhan D., Erdoğan C., Ferdi D., Tolga S. ve Abdürrahim A. İstanbul, Oto hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulandı. Şüphelilerden Ayhan D.'nin daha önceden 19 suç kaydı, Gökhan Y.'nin ise 8 suç kaydı olduğu belirlendi.
YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDIOto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin otomobil çalmak için şehir dışından İstanbul'a geldikleri bir gün önce keşif yaparak ertesi gün hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin kapılarını zorlayarak açtıkları otomobillerin 'beyin' olarak bilinen elektronik aksamını değiştirerek kontak anahtarı şifresini etkisiz hale getirdikleri, ardından yanlarındaki başka bir kontak anahtarı ile çalıştırarak çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin otomobilleri sahte plaka takarak hemen şehir dışına çıkarttıkları ardından parçalayarak yedek parça olarak pazarladıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda ise çaldıkları otomobillerin motor ve şaşe numaralarını, değiştirerek "Change" olarak bilinen işlemi yaptıkları daha sonra otomobilleri sattıkları belirlendi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.