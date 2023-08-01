İstanbul'dan çalınan motor Adıyaman'da yakalandı

İstanbul'dan çalınan ve Adıyaman'a getirilen bir motosikletin satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda motosikletin çalındığı tespit edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'dan çalınan ve Adıyaman'a getirdiği motoru satmak isteyen şahıs jandarma ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü'nde piyasa değeri 120 bin TL olan bir motosikletin değerinin çok altında satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşan Narince Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, durumdan şüphelenerek araştırmalarda bulundu. Motosiklete ulaşan jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde motosikletin İstanbul'dan çalınarak Adıyaman'a getirildiği tespit edildi. Şase ve seri numarası silinen motosiklet sahibine teslim edilirken olayla ilgili bir şahsı gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN