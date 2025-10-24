Haberler

İstanbul'dan Çalınan Ham Maddelerle Uyuşturucu Hap Üretimi

Güncelleme:
İstanbul'da bir ilaç fabrikasından çaldığı ham maddelerle Tekirdağ'da uyuşturucu hap imal eden E.S. ve 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Evde yapılan operasyonda 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İSTANBUL'da çalıştığı ilaç fabrikasından çaldığı ham maddeler ile Tekirdağ'daki evinde uyuşturucu hap üreten E.S. ile birlikte 4 kişi yakalanıp, tutuklandı. Evde yapılan aramada 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada İstanbul'da bir ilaç fabrikasının deposunda çalışan E.S.'nin, Saray ilçesindeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunduğunu belirledi. E.S.'nin çalıştığı ilaç fabrikasından çaldığı ham maddeler ile Saray'daki evinde uyuşturucu hap imal edip piyasada sattığı tespit edildi. Jandarma operasyon düzenlediği evde yaptığı aramada, 33 bin uyuşturucu hap, 2 bin boş hap kapsülü, 50 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi, E.S. ile uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen B.A., H.İ. ve H.E., yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
