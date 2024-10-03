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İstanbul'dan Çalınan Cip İnegöl'de Yakalandı

İstanbul'dan Çalınan Cip İnegöl'de Yakalandı
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Suriye uyruklu bir şüpheli, İstanbul'dan çaldığı cip ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 10 kilometrelik bir takip sonucu yakalandı.

İSTANBUL'dan cip çalan Suriye uyruklu Mazin B. (24), Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 kilometrelik takiple yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan çalınan 34 HOU 261 plakalı cipin, ilçeye geleceğinin öğrenince harekete geçti. İlçe girişinde bekleyen ekipler, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, uyarıya rağmen durmayıp, ciple kaçmaya başladı. Cip, 10 kilometre süren takiple önü kesilerek durduruldu. Suriye uyruklu Mazin B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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