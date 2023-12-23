İstanbul'dan Bursa'ya Kokain Sevkiyatı: 2 Gözaltı

İSTANBUL'dan Bursa'ya otomobille kokain taşıyan S.A. ile yanında bulunan M.Ü., polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 80 gram kokain ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında İstanbul'dan İnegöl ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Teknik takip başlatan ekipler, İstanbul'dan otomobille yola çıkan S.A. ile yanında bulunan M.Ü.'nün uyuşturucu taşıdığını belirledi. Şüphelileri Bursa girişinde fiziki takibe alan ekipler İnegöl ilçesinde kontrol noktası oluşturdu. Şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, S.A. idaresindeki otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 80 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.