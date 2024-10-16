İstanbul'dan Bolu'ya Çiftçilik Üzerine Yeni Bir Hayat: Girişimci Çiftin Başarı Hikayesi

İstanbul'daki işlerinden ayrılarak Bolu'ya yerleşen girişimci çift, düğün takılarıyla aldıkları hobi bahçesinde yetiştirdikleri ürünleri tüketicilerle buluşturuyor.

Aslen Bolu Mengenli olan 33 yaşındaki Sündüs Burcu Nalbantoğlu, iletişim fakültesi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü ile çocuk gelişimi bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul'da bir hazır giyim firmasında üst düzey yönetici asistanı olarak çalışmaya başladı.

Sündüs Burcu, 2018 yılında hayatını haber yönetmeni 44 yaşındaki Barış Nalbantoğlu ile birleştirdi.

Çift, düğün takılarını değerlendirmek için Mengen ilçesine bağlı Konak köyünde 1 dönüm arazi satın alarak hobi bahçesi oluşturdu.

İşlerinden arta kalan zamanlarda Mengen'e gelerek bahçelerinde sebze ve meyve ile tıbbi aromatik bitki yetiştiren çift, Kovid-19 salgını döneminde köye yerleşme kararı aldı.

Sündüs Burcu Nalbantoğlu'nun 2021 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının kadın girişimciler için açtığı programdan ekipman desteği almasının ardından çift, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlere katma değer sağlamak amacıyla üretim atölyesi kurdu.

Köyden 3 dönüm daha arazi satın alan çift, domates, salatalık, biber, çilek, fasulye gibi ürünler ile tıbbi aromatik bitkileri atölyelerinde işleyerek kendi markalarıyla ağırlıklı olarak internet üzerinden satışa sunuyor.

"Kendimi bildim bileli çiftçiliğe çok meraklıydım"

Sündüs Burcu Nalbantoğlu, AA muhabirine, İstanbul'da yönetici asistanı olarak çalışırken eşiyle işlerinden istifa ederek memleketlerine yerleştiklerini söyledi.

Köylerinde çiftçilik yapmaya başladıklarını dile getiren Nalbantoğlu, "Kendimi bildim bileli çiftçiliğe çok meraklıydım. Küçüklüğümden beri de bu konulara hakimdim. Anneannemden çok şey öğrenmiştim." diye konuştu.

Anneannesinden öğrendiklerinin yanı sıra modern üretim teknikleriyle ilgili eğitimler aldığını belirten Nalbantoğlu, "Beyaz yakalı olarak çalışırken yüreğimizde hep kendi topraklarımızda ya da kırsalda herhangi bir yerde çiftçilik yapmak vardı." dedi.

Nalbantoğlu, salgın döneminde iş yerleri kapanınca köydeki bahçelerini ekmeye başladıklarını anlatarak, "Aslında hobi olarak buna başlamıştık. Zaten çok sevdiğimi biliyordum fakat bu kadar çok keyif alacağımızı bilemiyorduk. Eşimin de keyif alacağını bilemiyorduk." ifadesini kullandı.

Mengen'in iklimine uygun bitkileri deneyerek üretimlerini çoğalttıklarını belirten Nalbantoğlu, şunları söyledi:

"Mahsul çok olunca bunun işlenmesi gerektiğini düşündük. İşlediğimiz mahsule de katma değer katmamız gerekiyordu. Kendimize konserve gıda yaptık, salça, turşu, tarhana, reçelimizi yaptık ama bunun da sayısı çok fazlaydı. 'Kırsalda yaşasak geçimimizi sağlayabilir miyiz? Bu bizi mutlu eder mi?' dedik. İlk sene bunu denedik. Bu süre içinde yaptığımız şeylerin bizi de tatmin ettiğini gördük. Bunu geçimimizi sağlayacak bir iş haline getirelim ve bu bizim kırsalda yaşamamıza da vesile olsun diye düşünerek çalıştık."

Nalbantoğlu, arazilerinde çeşitli sebze ve meyveler ile aromatik bitkiler yetiştirdiklerini, ürünlerden reçel, salça, menemenlik sos da ürettiklerini dile getirerek, bunları kendi markalarıyla internet üzerinden tüketicilerle buluşturduklarını sözlerine ekledi.

Barış Nalbantoğlu da doğma büyüme İstanbullu olduğu için çiftçilik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını kaydetti.

Nalbantoğlu, eşinin çiftçiliğe merakı dolayısıyla köye yerleşme kararı aldıklarını dile getirerek, "Eşim zaten bu konulara çok meraklıydı. Anneannesi ve annesinden kadim bilgiler öğrenmiş. Benim hiçbir ilgim yoktu bu işlere. Buraya geldikten sonra eşime yardım ettim." dedi.