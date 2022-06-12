İstanbul'dan Ankara'ya taksiyle uyuşturucu götürmek isterken yakalandı - Haberler

İstanbul'dan Ankara'ya taksiyle uyuşturucu götürmek isterken yakalandı BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, polislerin şüphe üzerine durdurduğu taksideki yabancı uyruklu yolcu F.H.'nin çantasından 6 kilogram eroin çıktı. BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, polislerin şüphe üzerine durdurduğu taksideki yabancı uyruklu yolcu F.H.'nin çantasından 6 kilogram eroin çıktı. Uyuşturucu dolu çantayı Ankara'ya götüreceği öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde polis ekipleri geçen Salı günü denetim yaptı. Denetim sırasında otogara giren bir taksi durduruldu. Taksi içerisinde yolcu olarak bulunan Afgan uyruklu F.H.'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine ekipler, yanında bulunan çantasında arama yaptı. Çanta içerisinde 2 parçadan oluşan poşetlerde 6 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu dolu çantayı Ankara'ya götürmek için yola çıktığı öğrenilen şüpheli, gözaltına alınarak Otogar Polis Merkezi'ne götürüldü. F.H. hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Bayrampaşa Ankara Güncel Haberler

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