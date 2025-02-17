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İstanbul'dan Ağrı'ya Giysi Yardımı

İstanbul'dan Ağrı'ya Giysi Yardımı
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İstanbul'daki bir özel okulun öğrencileri, Ağrı'daki köy okulundaki çocuklara atkı, bere, eldiven ve tişört gibi giysi yardımı gönderdi. İyilik Derneği aracılığıyla gerçekleştirilen yardım kampanyası, 267 öğrenciyi kapsıyor.

İstanbul'da bir özel okulun öğrencileri, Ağrı'daki köy okulunda eğitim gören çocuklara giysi yardımı gönderdi.

Zeytinburnu ilçesinde özel bir eğitim kurumunun öğrencileri, İyilik Derneği aracılığıyla Ağrı'nın Ballıbostan köyündeki öğrenciler için çalışma yaptı.

Dernek gönüllülerince minibüsle Ağrı'nın Ballıbostan Köyü Ortaokulu'na getirilen atkı, bere, eldiven ve tişörtler öğrencilere dağıtıldı.

Derneğin Ağrı temsilcisi Hülya Polat, AA muhabirine, Ağrı'da kış şartlarının çetin geçtiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Okulumuzdaki tüm sınıflara bu ürünleri dağıttık. Toplamda 267 öğrenciyi giydirdik. Kasım ayında da başka okullarda bot ve mont yardımımız olmuştu. İlde kömür ve gıda dağıtımlarımız oluyor. Birçok aileye nakdi yardımlarımız oluyor. İhtiyaçlarını giderip destek olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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