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İstanbul'daki Yangının Çıkış Görüntüleri Paylaşıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangının çıkış görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişince yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dün Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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