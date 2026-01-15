Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan 15 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Toplamda 20 şüpheli hakkında rapor hazırlandı.

Rapora göre, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'nin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz 'un sonuçları ise negatif çıktı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
