İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Tuzla'da uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Aydınlar Mahallesi'nde polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki E.E. ve F.V'nin üst araması ile otomobildeki detaylı aramada, 13 adet satışa hazır halde toplam 17,61 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1500 lira bulundu.

Çalışmaların devamında şüphelilerin, Pendik'teki Fatih Mahallesi'nde bulunan bir iş yerini, narkotik madde ticareti için kullandıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda buradaki B.G, F.K. ve Y.S.Y, gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramada 810 gram uyuşturucu madde ile bir hassas terazinin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 dolar, 7 bin 555 lira ve 2 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.K, Y.S.Y, E.E. ve F.V, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlı B.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Münir Karaloğlu İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title