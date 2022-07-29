İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlı tutuklandı - Haberler

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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması için çalışma yürüttü.

Üsküdar'da 26 Temmuz'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen 24 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda farklı türlerde uyuşturucu ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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