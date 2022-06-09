İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 34 şüpheli tutuklandı - Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 34 şüpheli tutuklandı İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 zanlıdan 34'ü tutuklandı. İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 zanlıdan 34'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Haziran'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Şişli ve Kadıköy merkezli operasyon düzenlendi. Ekipler, operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 34'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Adem Koç - Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik İstanbul Güncel Haberler

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