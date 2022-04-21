İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliden 11'i tutuklandı
AA - Halil Demir - Güncel
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İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ilçede düzenlenen 6 farklı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte 45 kilo 850 gram Afyon sakızı, 71 kilo 750 gram eroin, 5 kilogram Hint keneviri ve 48 kilo 250 gram asetik anhidrat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Halil Demir - Güncel