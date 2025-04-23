İstanbul'daki Üniversitelerde Eğitim Durağa Geçiyor

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara

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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretime iki gün ara verildiğini açıkladı.

(İSTANBUL ) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul'daki vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretime iki gün ara verildiğini açıkladı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul'da saat 12.49'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Özvar, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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