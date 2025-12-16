Haberler

İstanbul Barosu: 19-23 Mart 2024'te Uygulanan Toplantı, Gösteri ve Basın Açıklaması Yasağı Hukuka Aykırı Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Barosu, 19-23 Mart 2024 döneminde kentteki toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklarının hukuka aykırı olduğuna karar verildiğini açıkladı. Mahkeme, bu yasakların temel hak ve özgürlüklere müdahale olarak değerlendirildiğini belirtti.

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, 19-23 Mart 2024'te kentte uygulanan toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklarının hukuka aykırı bulunarak iptal edildiğini duyurdu.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Barosu'nun açtığı dava sonucunda, 19-23 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul'u fiilen olağanüstü hal koşullarına sürükleyen, kent yaşamını durma noktasına getiren toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. İstanbul3. İdare Mahkemesi, temel hak ve özgürlükleriil genelinde askıya alan genel, ölçüsüz ve keyfi yasakların hukuk devletiyle bağdaşmadığını açıkça ortaya koydu. Bu karar, hukuka aykırı ve ölçüsüz uygulamalar ile yüzlerce yurttaşın gözaltına alınmasının da hukuka aykırılığını açıkça ortaya koymuştur. İstanbul Barosu, temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleyi izlemeye ve hukuk zemininde kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Güllü'nün oğlu: 'Camdan atacağım' sözü Tuğyan'a ait

Güllü'nün oğlundan ablasını yakacak sözler: O ses Tuğyan'a ait
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Bakan Kurum'dan Koçyiğit'e 'Şantiye şefi' tepkisi

DEM Partili ismin "şantiye şefi" çıkışına Kurum'dan tokat gibi yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Dinleme cihazı soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı

Süper valinin oğlunun makam odasındaki skandalda 2 tutuklama
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’ın danışmanına saldırı

CHP'li belediye başkanının danışmanına saldırı! Çok sayıda gözaltı
Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

Korkunç olay! Kaybolan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu
Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri satışa çıkarıyor

Listede yok yok! Meloni hepsini satışa çıkardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Ergin Ataman'dan olay sözler: 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı

Maç sonunda olay sözler: 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı
Selahattin Baki'den yıllar sonra gelen itiraf: Jorge Jesus, ''Samet'i almazsanız giderim'' dedi

''Almazsanız giderim'' diyerek Samet'i bakın kim transfer ettirmiş
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında 2026 için çılgın tahmin
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı

Görevden alınan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
title