İstanbul'daki Terzilerde Seçim Yoğunluğu

Usta terzi Mehmet Yılmaz ve çalışanları, İstanbul'un merkezindeki atölyelerinde milletvekili adayları için takım elbise dikmekle uğraşıyor.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine sayılı gün kala, adayların hızla artan talepleriyle Yılmaz'ın işleri geçtiğimiz ay boyunca en az yüzde 50 arttı.

SES 1 (Türkçe): MEHMET YILMAZ, Usta terzi:

"Adayların hepsi toplumun karşısına çıkarken fit ve şık gözükmek istiyor. Bu seçimde daha çok milletvekili adayı giyim konusunda daha fazla yarış içerisinde."

SES 2 (Türkçe): MEHMET YILMAZ, Usta terzi:

"Tabi bu işin içerisinde, çok iyi giyinmesini bilen vekil adaylarımız var. Bilmeyenler olursa da biz yol gösteriyoruz. Kumaş seçiminden modeline kadar yardımcı oluyoruz. Bunun içerisinde ayakkabı, kravat, kemer ve elbise modellerini öneriyorum."

1979'dan beri bu işin içinde olan terziye göre, takım elbisenin, mecliste ciddiyeti temsil edecek şekilde siyah ya da lacivert olması, pantolonların da dar ve pilesiz olması gerekiyor.

Tüm aksesuarları ve dikim ücretleri dahil bir takım elbisenin fiyatı 35.000 ile 100.000 Türk Lirası (yaklaşık 1.800- 5.130 ABD Doları) arasında değişiyor. Ancak müşteri İngiltere veya İtalya'dan ithal tekstil ürünlerini tercih ederse, kumaşın maliyeti tek başına kolayca 5 bin dolara çıkıyor.

Terzi, çok daha pahalı olmalarına rağmen özel yapım takım elbiselerin yükselen popülerliğinin mantıklı bir nedeni olduğuna inanıyor. Ona göre hazır giyim takım elbiselerin kaba kesimli klişe modellere sahip olmaları gibi dezavantajları var.

SES 3 (Türkçe): MEHMET YILMAZ, Usta terzi:

"Mağazalarda satılan takımlarda örneğin ceketlerin kol boyu, kişiye uygun değildir, ceketin boyu uygun değildir. Örneğin ceketin boyunu kısaltırsak, tabi vücut anatomisinin kötü görünmesine yol açıyor."

Yılmaz'ın şu anki çalışma programı, günün erken saatlerinde başlayıp akşam geç saatlere kadar sürüyor ve oldukça yoğun geçiyor. Yılmaz, siparişleri zamanında yetiştirmek ve Haber'>son dakika taleplerini yerine getirmek için ekibini en az 10 kişiye çıkarmayı planlıyor.

İstanbul Terziler Odası Başkanı Turan Aydoğdu, seçim adaylarından artan talebin ülke genelinde sektörde eleman sıkıntısı yarattığının altını çizdi. "Terzilere talep artıyor ve bu kadar yoğun bir zamanda kalifiye eleman bulmak zor" dedi.

Seçimlerin ardından meclise 600 milletvekili yerleşecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)