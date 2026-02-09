İstanbul'daki televizyonların yöneticileri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'daki televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ve yöneticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Merkezi İstanbul'da bulunan medya gruplarının temsilcileri, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın Gazze Şeridi'nde gıda krizinin giderek derinleştiğini anlatan fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını oylayan Yurteri, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" karesi ile "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" fotoğrafına oy verdi.

Yurteri, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" isimli fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karesini tercih etti.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Yurteri, geleneksel hale gelen AA'nın Yılın Kareleri oylamasını çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Haberciliğin çok meşakkatli bir iş olduğunu belirten Yurteri, "Dünyanın, Türkiye'nin her yerinde yaşanan olayları, gelişmeleri, doğal afetleri, çevre olaylarını, savaşları, terör olaylarını insanların haber alma ihtiyacı noktasında en önemli konuları, gündemleri haber merkezlerine ulaştırmak, haber merkezleri, kanallar, gazeteler ve basın aracılığıyla da halka ulaştırmak gerçekten çok değerli ve önemli bir görev." ifadelerini kullandı.

Geçmişte yurt dışında yabancı ajanslara bağlı bir sürecin çok fazla olduğunu sanlatan Yurteri, şimdiyse AA'nın gerçekten dünyanın pek çok yerinden haber trafiğini kendilerine yansıtıyor olmasını çok değerli bulduğunu dile getirdi.

AA'nın bütün çalışanlarına teşekkür eden Yurteri, şöyle devam etti:

"Onlardan gelen içeriklerle bizim ekranımız anlam kazanıyor. Hepsinin emeğine sağlık. Yılın Kareleri'nde, ekibimle birlikte seçim yaparken çok zorlandık. Bence bu kategoride yer alan bütün fotoğraflar sahiden birinci. Ama yarışmanın ruhu gereği bir tek seçim yapmak gerekiyordu. O çerçevede seçimlerimizi yaptık. Ama her biri zamanın tanığı ve bize çok şey anlatıyor. Dolayısıyla her biri çok çok etkileyici karelerdi. Hepsinin emeğine sağlık, gözüne sağlık."

"Gazze'de insanlık adına büyük bir trajedi yaşandı, maalesef de devam ediyor"

Bünyesinde Habertürk'ü de bulunduran Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa ise "Gazze: Açlık" kategorisinde, Ali Jadallah'ın çektiği, Gazze'de gıda ve takviye besin maddelerine erişimin olmaması nedeniyle sağlık durumu ağırlaşan ve sık sık baygınlık geçiren 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'un fotoğrafını tercih etti.

"Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçen Safa, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını oyladı.

Safa, "Yılın Kareleri" oylamasını çok değerli bulduğunu ve her yıl ilgiyle takip ettiklerini dile getirdi.

Kendisini en çok zorlayan kategorinin "Gazze: Açlık" olduğunu belirterek, "Gazze'de insanlık adına büyük bir trajedi, büyük bir travma yaşandı, maalesef de devam ediyor. Bir an evvel son bulmasını, bütün Gazzelilerin, Müslüman kardeşlerimizin insanlık adına bu zulme artık daha fazla muhattap olmamalarını sulh ve selamete kavuşmalarını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Safa, her kategoride birbirinden güzel fotoğraflar olduğunu kaydederek, "Aralarından bazılarını ön plana çıkarmak adına seçiyoruz, yoksa tüm arkadaşlarımızın emekleri değerli." dedi.

AA'nın sadece bir ajans vazifesi yapmadığını vurgulayan Safa, şunları dile getirdi:

"Dünyanın çeşitli bölgelerinde birtakım haksızlıklara, hukuksuzluklara veya katliamlara, savaşlara, haksız müdahalelere maruz kalan insanların feryatlarını da bizlere duyuruyor. O anlamda bağımsız, objektif, sadece olanı biteni anlatmak adına çok değerli bir vazife yapıyor. Tarihe tanıklık etmenin yanında vicdani, insani, uygarlığa dönük bir çaba da görüyoruz. O fotoğrafları çekmek kolay değil. Arkadaşlarımız belki bir kargaşanın, kaosun içinde, yaralanma, hayatını tehlikeye atma pahasına o fotoğrafları çekiyor. Bu duygu aktarımının, oradaki haberleşmenin sağlanması açısından fotoğraflar çok değerli. Sadece bir ajans faaliyeti, bir fotoğraf, bir haber olarak değil, ben haksızlıkların, mazlumların sesinin duyurulması açısından da Anadolu Ajansının bu faaliyetlerini çok değerli buluyorum."

"Açlığı, susuzluğu, ölümü, soykırımı çok iyi belgelemişsiniz"

A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, "Gazze: Açlık" kategorisinde oyunu Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafına verdi.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçen Çimen, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarını oyladı.

Çimen, oylamanın ardından AA muhabirine Gazze'nin özel kategorisine konulmasını değerli bulduğunu anlatarak, "Yüzyılın soykırımının yaşandığı Gazze'de biz de Anadolu Ajansı gibi yayınlar yapıyoruz. Muazzam yayıncılık yapıldı ve kardeşlerimiz de ölümüne fotoğraf çekmişler, tebrik ediyorum. Açlığı, susuzluğu, ölümü, soykırımı çok iyi belgelemişsiniz. Ben de bunlardan birini seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın Kareleri oylamasının Anadolu Ajansının markalaşmış bir işi olduğunu dile getiren Çimen, fotoğraflarda çok özveri, kalite, sanat gördüğünü aktardı.

"Bazen fotoğrafın görüntüden daha etkili olduğunu düşünüyorum"

ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Altıntaş "Gazze: Açlık" kategorisinde oyunu Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafından yana kullandı.

Altıntaş "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "İnecek var", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamada "Gazze: Açlık" adlı özel bir kategorinin yer almasına ilişkin konuşan Altıntaş, "Tabii ki çok sayıda can kaybı yaşandı. Hepsi üzücü. Çocukların daha yaşamlarının başlangıcında hayatlarını kaybetmesi çok üzüntü verici bir gerçek fakat bir yerde insan varsa orada umut da vardır, irade varsa bir yol da vardır. Bu nedenle içerisinde insan unsuru olan fotoğrafların gelişmeleri daha çarpıcı, gerçekçi, yalın anlattığını düşündüğüm için o şekilde oy kullandım." şeklinde konuştu.

Altıntaş, dünyada çocukların geleceğe umutla bakacağı gelişmeler yaşanması temennisinde bulunarak, "Fotoğraf çok özel bir sanat. Bazen fotoğrafın görüntüden daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı fotoğrafları haber yapmak istediğimizde arkadaşlarımız 'Bunun görüntüsü de var' derler fakat o görüntü bize fotoğrafın yarattığı çarpıcılıkta yansımıyor. Fotoğraf çok başka bir olay. İçerisinde insan, yaşam ve farklı renkleri barındırıyorsa daha çarpıcı bir hale geliyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

"Bütün fotoğrafların çok özel mesajı olduğunu düşünüyorum"

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" karesini oyladı.

Acet, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Bu yıla özel hazırlanan "Gazze: Açlık" kategorisinde Acet, Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.

Acet, AA'nın bir dünya markası haline gelerek, Türkiye'nin mesajını aynı zamanda dünyaya taşıyan bir misyona sahip olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçerken duygudan duyguya geçtiğini anlatan Acet, Gazze'deki fotoğraflar arasında, her tarafın yıkıldığı bir ortamda insanların büyük kalabalıklar halinde sırtlarında yardım malzemesi taşıdığı anların kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

Fotoğrafların her birinin tarihe not bırakma, gelecek nesillere aktarma anlamında kıymetli olduğunu vurgulayan Acet, "Seçimler yaptık ama esasen gördüğüm bütün fotoğrafların çok özel niteliği, özel mesajı olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla seçtiğimiz fotoğraflar dışında kalan fotoğrafların değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Gerçekten yapılan kıymetli bir iş ve tarihe not düşme. Gazeteci tarihe şahitlik eder. Gazeteciliğin belki en kıymetli yönü budur." diye konuştu.

"AA Gazze'deki soykırımı tüm çıplaklığıyla gösterdi"

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Bu yıla özel hazırlanan "Gazze: Açlık" kategorisinde Öztürk, Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçti.

Öztürk, "Gazze bağlamında orada ne olduğuna dair dünya kamuoyu, AA'nın hem görevlendirdiği kendi kadroları hem yerelde beraber partnerlik yaptığı çalışanlarla Gazze'deki soykırımı ve İsrail zulmünü dünyaya tüm çıplaklığıyla gösterdi. Gazze'deki yıkım, çocukların açlığı, kemiklerinin sayıldığı anlar fotoğraflandı. İnsanların bir lokma ekmek, bir lokma yemek için çektiği eziyetin yüz ifadesi fotoğraflara yansıdı." şeklinde konuştu.

AA'nın objektifinde Türkiye'yi, dünyayı, doğayı, savaşları ve maalesef zulmü takip ettiklerine değinen Öztürk, "Ajans sadece günlük haber akışı içerisinde paylaştığı fotoğraflarla değil, aynı zamanda hafızayı da bir tutma ve tarihin o anını gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir iş çıkartıyor." diye konuştu.

"Gazze kategorisinde oradaki mezalime uğrayan halkın sesi oldu basın mensupları"

Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığı anları resmeden fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını oylayan Gürel, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" ile "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafına oy verdi.

Gürel, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" isimli fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini tercih etti.

Gürel, oy verdiği karelerin hepsinin ne kadar büyük emek, sabır ve zaman zaman da risk barındırdığını aktararak, "Anlık bizde yarattığı duyguların aslında seçimini yapıyoruz. Dikkatle takip ediyorum ben de Yılın Kaleleri yarışmasını ve sonuçlarını merakla bekliyorum." dedi.

Bu yılın en önemli başlığının Gazze kategorisi olduğunu belirten Gürel, "Hemen hemen bütün fotoğraf kategorilerinde, maalesef spor kategorisinde bile o bölgedeki çocukların ya da dezavantajlı bireylerin başarılarının olduğu fotoğraflar vardı. Umarım 2026 yılı hem ülkemize hem dünyaya uğurlu, hayırlı, mutlu günler getirir." diye konuştu.

Dünyanın bir değişim, dönüşüm ve acımasızlık döneminde olduğuna dikkati çeken Gürel, şöyle devam etti:

"Özellikle Gazze kategorisinde oradaki mezalime uğrayan halkın sesi oldu aslında basın mensupları. Arkadaşlarımızdan da hayatlarını kaybedenler oldu. Şu anda zor şartlar altında oradan bir kare fotoğrafı servis edebilmenin ne kadar zor olduğunu hepimiz iyi biliyoruz, bu ablukanın, insanlık dışı uygulamanın, cinayetlerin sürdüğü bu dönemde. Dolayısıyla özellikle Gazze kategorisinde yutkunarak, gözlerimiz dolarak orada arkadaşlarımızın çalışmalarını izledik. Öncelikle tekrar teşekkürlerimi sunuyorum, başta o bölgelerde çalışan arkadaşlarımıza. Çünkü yaptığımız iş sadece habercilik heyecanıyla sonuçları olan bir iş değil. Aynı zamanda biz aslında tarafız. İnsanlıktan tarafız, haksızın karşısındayız, haklının her zaman yanındayız."

AA'nın özellikle yurt dışındaki faaliyetlerinin hem Türkiye'nin tezlerini anlatması hem de yurt dışında olanı biteni doğru şekilde servis etmesi açısından önemli olduğunu aktaran Gürel, dünyanın bir ucunda protesto ve eylem olduğunda AA'yı gördüklerini kaydetti.

Gürel, AA'nın son yıllarda hem personele hem teçhizata yönelik yatırımlarını dünya ölçeğinin üzerinde olduğunu belirtti.

"7 Ekim'den bu yana AA inanılmaz zor şartlar altında çok iyi işler yaptı"

TVNET Genel Müdürü Ömer Karaca, "Gazze: Açlık" kategorisinde oyunu Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya fotoğrafından yana kullandı.

Karaca, "Portre" kategorisinde Hasan Belal'ın "Mehmet Ağa", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarına oy verdi.

Karaca, görülmesi gereken en önemli fotoğrafların Gazze'de çekilenler olduğunu belirterek, "Bir annenin, bir ebeveynin, bir babanın çocuğunu doyuramaması, barındıramaması, gerekli imkanları sağlayamaması, koruyamaması gerçekten bir anne baba için çok zor bir şey." dedi.

Karaca, AA'nın sahadaki zor şartlarda ortaya koyduğu gayreti takdir ederek, "7 Ekim'den bu yana AA inanılmaz zor şartlar altında çok iyi işler, çok güzel işler yaptı. Sadece bize değil, tüm dünyaya orada yaşananları hem video hem de fotoğraf olarak göstermiş oldu. Bunlar gelecekte birer delil niteliğinde olacaklar. Onun için Anadolu Ajansını tebrik ediyorum, foto muhabirlerini de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"AA, uluslararası arenada da söz sahibi olan büyüklükteki ajanslardan biri"

24 Tv Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, "Gazze: Açlık" kategorisinde, Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz" fotoğraflarına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesini oylayan Özkök, "Spor" da Bünyamin Çelik'in "Statların Dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar","Günlük Hayat"da Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" karelerini oyladı.

Özkök, fotoğrafların herşeyi özetlediğini, nasıl bir yıl geçirildiğini bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Kareleri "kendini anlatan fotoğraflar" olarak niteleyen Özkök, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazze soykırımı başladığı ilk günden itibaren, olup biteni dünyaya tüm çıplağıyla aktarmış bir kurum AA. AA, uluslararası arenada da söz sahibi olan büyüklükteki ajanslardan biri. Dünya kamuoyuna Gazze'de olan biteni ilk günden itibaren bütün çıplaklığıyla anlatan, dünya vicdanını harekete geçiren en önemli enstrümanlardan biri AA. Özel kategorinizde karşılaştığım 'Gazze: Açlık' başlığı, bölgede yaşananların aynı çıplaklıkla aktarıma devam edildiğini hissettirdi bana. Fotoğrafların her biri çok etkileyiciydi, seçmekte çok zorlandım. Dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımın her aşamasını dünyaya yansıtan fotoğraflardı. Her biri için de denklanşöre basan mesai arkadaşlarınızı bir kez daha tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.