İstanbul'daki suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Elazığ'da bir şüpheli yakalandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, bir polis memurunun da yaralandığı olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Elazığ'da bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, bir polis memurunun da yaralandığı olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Elazığ'da bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kağıthane'de 25 Ağustos'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik baskın sırasında polis memuru Telli'nin şehit olduğu ve polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in de yaralandığı olayın ardından "Anucurlar" olarak bilinen organize suç örgütüne ve örgütle bağlantısı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli Ö.Ç'yi gözaltına aldı.

Ö.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İstanbul'a sevk edildi.

Olay

Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, 25 Ağustos'ta gece saatlerinde bir adrese baskın yapılmış, şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıkmıştı.

Çatışmada yaralanan polis memurları Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Operasyonda, olay yerindeki 5 şüpheliden D.A. (18) ölü ele geçirilmiş, diğer 4 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında olay günü uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilerin bulunduğu adrese düzenlenen baskında polis memurlarına uzun namlulu silahlarla ateş açan şüphelilerin "Anucurlar" olarak bilinen organize suç örgütüne mensup olduğu tespit edilmiş, suç örgütüne yönelik istihbari çalışmaların ardından başlatılan operasyon sonucunda 37 şüpheli tutuklanmıştı.