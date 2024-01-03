İstanbul'daki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında olan 25 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul'daki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonucunda İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Bir şüpheli için konutu terk etmeme şeklinde olmak üzere toplam 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 zanlı da sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere sevk edildi.

Keşif görüntüleri ortaya çıktı

Yürütülen çalışmada, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu'nun kurulduğunu tespit eden polis ekiplerince, kimlik ve adreslerini belirlenen şüphelilerin İstanbul'daki Yahudi ve Hristiyan mabetlerine yönelik eylem gerçekleştirmek için keşif yaptıklarını ve fotoğraflar çektiklerini belirlendi.

MİT ve emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla İstanbul merkezli 9 ilde 29 Aralık 2023'te düzenlenen operasyonda, sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalanmıştı.