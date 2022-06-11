İstanbul'daki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Haberler

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İstanbul'daki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

AA - Güncel
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Esenyurt'ta silahla vurularak yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Esenyurt'ta silahla vurularak yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mehterçeşme Mahallesi 1919 Sokak'taki kuruyemişçi dükkanında çalışan K.Ö'ye motosikletle gelen kişi veya kişilerce ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.Ö, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Güncel

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