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İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edildi

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İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı, koruma statüsü yeniden değerlendirilerek kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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