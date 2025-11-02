İstanbul'daki Riskli Yapılar İçin Tahliye Süreci Başladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal'da kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle dün tahliye edilen 4 katlı bina ile çevresindeki 13 farklı apartmana ilişkin, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." dedi.

Vali Gül, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan, dün akşam AFAD, polis ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlenen 17 daireli bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Yapıyla ilgili başlatılan teknik incelemelere ilişkin yetkililerden bilgi alan Gül, bina sakinlerinin taleplerini de dinledi.

Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren gelen ihbarla birlikte AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurumların çalışmasıyla apartmanın tahliye edildiğini söyledi.

Binanın 17 daireden oluştuğunu, çevresindeki adada 13 farklı apartmanın daha bulunduğunu ifade eden Gül, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." diye konuştu.

Binanın tahliyesinin zaten planlandığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Aslında bu ne demek? İhbar olmasaydı da bu ay içerisinde, kasım ayı içerisinde bu apartmanların tahliye edilmesi gerekiyordu. Kalacak yeri olmayanları kaymakamlarımız koordine etti. Misafirhanelere yönlendirdik, yerleştirdik. Kalıcı olarak bir süreç devam edeceği için kiralık ev bulabilmeleri amacıyla biz ekonomik olarak bir miktar destek vereceğiz. Dolayısıyla da kiralık eve çıkacaklar."

Vali Gül, sonraki süreçte evlerin yeniden yapılmasıyla ilgili belediyeden talep edilen emsal artışlarının çalışılacağını dile getirdi.

Kentsel dönüşüm konusunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletileceğini kaydeden Gül, "El birliğiyle yapılabilecek ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Şu anda asıl ve önemli olan binanın olası bir çökmeye, yıkılmasına karşı vatandaşlarımızın herhangi bir zarar görmeden, Allah muhafaza, tırnaklarına bir taş değmeden bu süreci atlatmamız. Yerinde görmek için geldik. Ben tekrardan bütün hemşehrilerimize 'Geçmiş olsun.' diyorum."