Haberler

İstanbul'daki Riskli Yapılar İçin Tahliye Süreci Başladı

İstanbul'daki Riskli Yapılar İçin Tahliye Süreci Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal'da çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 4 katlı bina ve çevresindeki apartmanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 150 dairenin riskli yapılar sürecinde olduğunu belirten Gül, tahliyenin planlı olduğunu ve ekonomik destek sağlayacaklarını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal'da kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle dün tahliye edilen 4 katlı bina ile çevresindeki 13 farklı apartmana ilişkin, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." dedi.

Vali Gül, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan, dün akşam AFAD, polis ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlenen 17 daireli bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Yapıyla ilgili başlatılan teknik incelemelere ilişkin yetkililerden bilgi alan Gül, bina sakinlerinin taleplerini de dinledi.

Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren gelen ihbarla birlikte AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurumların çalışmasıyla apartmanın tahliye edildiğini söyledi.

Binanın 17 daireden oluştuğunu, çevresindeki adada 13 farklı apartmanın daha bulunduğunu ifade eden Gül, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." diye konuştu.

Binanın tahliyesinin zaten planlandığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Aslında bu ne demek? İhbar olmasaydı da bu ay içerisinde, kasım ayı içerisinde bu apartmanların tahliye edilmesi gerekiyordu. Kalacak yeri olmayanları kaymakamlarımız koordine etti. Misafirhanelere yönlendirdik, yerleştirdik. Kalıcı olarak bir süreç devam edeceği için kiralık ev bulabilmeleri amacıyla biz ekonomik olarak bir miktar destek vereceğiz. Dolayısıyla da kiralık eve çıkacaklar."

Vali Gül, sonraki süreçte evlerin yeniden yapılmasıyla ilgili belediyeden talep edilen emsal artışlarının çalışılacağını dile getirdi.

Kentsel dönüşüm konusunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletileceğini kaydeden Gül, "El birliğiyle yapılabilecek ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Şu anda asıl ve önemli olan binanın olası bir çökmeye, yıkılmasına karşı vatandaşlarımızın herhangi bir zarar görmeden, Allah muhafaza, tırnaklarına bir taş değmeden bu süreci atlatmamız. Yerinde görmek için geldik. Ben tekrardan bütün hemşehrilerimize 'Geçmiş olsun.' diyorum."

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

Kıtalar arası koşulan dünyanın tek maratonunu kazananlar belli oldu
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.