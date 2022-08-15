İSTANBUL'DAKİ RİSKLİ BİNALARDA KORKULU YAŞAM: MECBURİYETTEN KALIYORUZ

BEKLENEN İstanbul Depremi'ne rağmen kentte çok sayıda riskli binada yaşam devam ediyor. Kiracıların uygun olduğu için kaldığı dairelerde, ev sahipleri de yüksek kiralar nedeniyle binalarında oturmaya devam ediyor. Kiracı Mezgin Güneş, "En büyük korkum deprem. Çocuklarımı her an deprem olur diye yanımdan ayıramıyorum. Büyük bir deprem bekleniliyor ama mecburiyetten kalıyoruz" dedi.

17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden oldu. Resmi kayıtlara göre 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği depremde fay hattının ortasının kırılması 'Büyük Marmara Depremi'nin ne zaman meydana geleceğiyle ilgili endişe yaratıyor. Büyük depremin beklenmesine rağmen İstanbul'da birçok vatandaş riskli binalarda yaşamlarını sürdürmeye korkarak devam ediyor. Fatih, Sultangazi, Bağcılar, Bahçelievler gibi ilçelerde kolonları hasarlı, demirleri çürümüş ve paslı 40 yaşın üstünde birçok bina bulunuyor.

'RİSKLİ AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK'

'DEPREM KORKUSU DEVAM EDİYOR'

'KORKUYORUZ AMA YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

'HER AN DEPREM OLUR DİYE ÇOCUKLARIMI YANIMDAN AYIRMIYORUM'

"MECBUR YAŞIYORUZ"

Daha önceden kolonu çöken Bağcılar'daki binada kiracı olarak yaşayan Zeynep Aslan da, "50 yıllık bina. Daha önce deprem görmüş yıkılmamış ama iki sene önce arka taraf çatladı. Destek verdiler. 2 ay bir odada yaşadık. Bir kenar öbür kenara kadar yıkıldı. 3-4 kolon destek yaptılar. Korksak da korkmasak da başka yer kiralayamıyoruz. Mecbur yaşıyoruz içinde. Yıkılmasın istiyorum çünkü binamız yıkılırsa biz mecbur çıkacağız" ifadelerini kullandı.