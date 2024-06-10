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İstanbul'daki özel huzurevinde yaşlılara şiddet iddiası

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir huzurevinde yaşlılara şiddet uygulandığı haberine ilişkin inceleme başlattı. İnceleme sonucunda kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecek ve tutuklanan personelle ilgili hukuki süreç yakından takip edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul'daki özel bir huzurevinde yaşlılara şiddet uygulandığı haberine ilişkin, "Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin, yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olayın ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Güncel

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