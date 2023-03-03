İstanbul'daki organize suç örgütü davasında ara karar

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 42'si tutuklu 168 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında ara karar açıklandı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince, 6 Şubat'tan itibaren Marmara Cezaevinin karşısındaki duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşması tamamlandı.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Altan Saral, Aziz Zengin, Bekir Karçiğa, Faruk Söylemez, Fetullah Çağın, Hikmet Aktemur, İbrahim Çakır, Mehmet Gönenci, Mehmet Ulu, Nusret Irmak, Ramazan Günay, Recep Şefik Uslu, Samet Keser, Sebahattin Köylü, Seyfi Erkan, Tarık Oğur, Osman Akgül, Talha Ersoy, Uğur Yılmaz, Özcan Akyüz ve Tevhid Palitli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanıklar Erdal Acar, Furkan Sarıalioğlu, Mustafa Öztel, Kadir Saral, Uğur Saral, Kamil Bakırcı, Yavuz Yüce, Emrah Gümüş, Abdulsamet Çinar, Murat Karakuş, Eren Salman, Yasin Ebe, Murat Can Bozkurt, Cengiz Aktül, Şaban Sarıoğlu, Orhan Sarı, Ümit Tunçer, Turan Saral, Tahsin Mete, Volkan Saral ve Yaşar Akyüzlü'nün, savunmalarının alınmış olması ve tutuklu kaldıkları süre nedeniyle tahliyelerine hükmetti.

Duruşmaya katılmayan müştekiler ve tanıklar için zorla getirme kararı çıkaran mahkeme, sanık Altan Saral'ın HTS kayıtları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazı yazılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddeden heyet, soruşturma aşamasında ele geçirilen paraların iade edilmesi talebini, mağdurlar, müştekiler ve tanıkların beyanları alınmadığından reddetti.

Eklenen video ve görüntülerin çözümü için dosyanın rapor alınması amacıyla bilirkişiye gönderilmesine karar veren heyet, savunması alınmayan 6 tutuksuz sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Umut Bozkurt, Serdar Sarmusak, Ali Kaplan ve İlyas Saral'ın yakalama emirlerinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca, yurt dışında bulunduğu bildirilen sanık İlyas Saral hakkında kırmızı bülten formu düzenlenmesine hükmetti.

Sanık avukatının yayın yasağı talebini reddeden heyet, duruşmayı Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görülmek üzere 12-23 Haziran'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşının İlyas Saral olduğu, bu örgütün ise Saral'ın yanı sıra sanıklar Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ve Tamer Çağlar tarafından yönetildiği belirtiliyor.

Örgüt elebaşlarından Erdal Acar'ın, başta kumarhane sektörü ve eğlence mekanları olmak üzere örgüte devamlılığı olan bir maddi getiri sağladığı vurgulanan iddianamede, bununla birlikte ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olup çözmesinden dolayı sanığın örgütün isminin her alanda duyulmasını sağladığı kaydediliyor.

Suç örgütünün elebaşlarından olan bazı sanıkların sorumluluk alanı ve birtakım eylemlerine yer verilen iddianamede, sanıkların yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek örgüte gelir temin ettikleri, örgüt yönetici ve üyelerinin geçimlerini bu yöntemle sağladıkları ve örgütün temel amacının yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmek olduğu aktarılıyor.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin, şikayette bulunan müştekileri tehdit ederek sindirip davalarından vazgeçirmeye çalıştıkları ve eylemleri yaparken aralarında hiyerarşik bir yapının bulunduğuna yer veriliyor.

Örgüt elebaşlarının her birinin kendisine bağlı kadroların bulunduğu, örgüt içerisindeki görev dağılımına göre örgütsel faaliyet ve eylemde bulundukları ve birbirlerinin alanlarına mümkün mertebe müdahale etmedikleri aktarılan iddianamede, görevlendirmelerin örgüt lideri tarafından yapıldığı, örgüt yöneticilerinin zaman zaman birbirleriyle görüşüp danıştıkları ve bazı eylemleri de birlikte gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

İstenen cezalar

İddianamede, örgüt elebaşı İlyas Saral'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ve "nitelikli yağma " suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar, örgüt yöneticilerinden Erdal Acar'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve birden fazla kez "nitelikli yağma" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Sanıklardan Mehmet Ulu'nun aynı suçlardan 15 yıldan 27 yıla, Mustafa Fazlıoğlu'nun 5 yıldan 12 yıla, Fatih Sarıalioğlu'nun 30 yıldan 49 yıl 6 aya, Ali Kaplan'ın 35 yıldan 66 yıl 6 aya ve Osman Tellioğlu'nun 10 yıldan 19 yıl 6 aya kadar, sanık Tamer Çağlar'ın ise 25 yıldan 42 yıla kadar hapsi istenirken, örgüt yöneticisi konumundaki toplam 8 sanığın, "örgüt üyesi" ve "örgüte yardım eden" konumundaki sanıkların işledikleri tüm suçlardan sorumlu oldukları, bu nedenle bu sanıklara verilecek cezalardan sorumlu tutularak aynı cezaya çarptırılmaları talep edildi.

Öte yandan, davanın tutuklu sanıklarından Ahmet Cengiz Karlı, cezaevinde yaşadığı rahatsızlık sebebiyle 18 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.