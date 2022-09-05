Okullarda uyum eğitimi başladı (1)

İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) anasınıfı ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimleri, velilere yönelik gerçekleştirilen seminerlerle başladı.

Uyum eğitimi kapsamında veliler, çocuklarıyla birlikte sabah saatlerinden itibaren okul binalarına geldi. Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan minikler, öğretmenleri eşliğinde eğitim görecekleri sınıflara girdi.

Veliler, çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen uygulama kapsamında okulların seminer salonlarında bilgilendirildi.

Bu toplantıda öğretmenler, okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velilere bilgi verdi.

Çocuğunun, ilk okul günü olduğu için heyecanlı olduğunu dile getiren veli Eser Günaydın, "Onun açısından da çok farklı bir yola başlangıç olacak. Biz de anne baba olarak onun hayata ilk adımı attığını görmek için burada bulunuyoruz. İnşallah her şeyin en iyisi onun için olur." dedi.

Zeytinburnu'ndaki Şehit Ömer Cankatar İlkokulunda eğitim hayatına başlayan Yusuf Arda Günaydın, heyecan duyduğunu, okula gittiği için mutlu olduğunu söyledi.

Oğlu okula başlayan veli Gümüş Hamid de heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Veli Sıdıka Kaya Battal da mutluluk duyduğunu ve aynı zamanda duygularının karışık olduğunu kaydetti.

Birinci sınıfa başlayan Zümra Battal da heyecandan akşam uyuyamadığını ifade etti.