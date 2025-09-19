Haberler

İstanbul'daki Öğrenci Yurduna İlişkin Soruşturma, 3 Yönetici Görevden Alındı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, İstanbul'da öğrenci yurdunda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma kapsamında, iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

