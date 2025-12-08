Haberler

İstanbul'daki narkotik operasyonunda şehit olan polis memurunun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Güncelleme:
İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile çalışma arkadaşları katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında, bu sabah yüreklerine kor gibi bir ateş düştüğünü ve tarif edilemez bir acı yaşadıklarını belirterek, Emre Albayrak'ın, Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucunda şehit olduğunu anımsattı.

Şehit Albayrak'ın 6 yıllık polis olduğunu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını aktaran Yerlikaya, "Yiğit, gözü pekti, yüreği tertemizdi. Emniyet teşkilatımızın her bir neferi gibi o da vatanımız, bayrağımız, kutsal bildiğimiz değerler için yemin etmişti ve uyuşturucuya karşı verdiğimiz bu büyük mücadelede geleceğimizi zehirlemek isteyen o karanlık yapılarla savaşımızda, arkadaşlarıyla beraber canı pahasına en önde duranlardandı." ifadelerini kullandı.

Şehidin ailesine seslenen Yerlikaya, şunları dile getirdi:

"Yüreklerinizde derin bir acı var. Bu acıyı hiçbir sözün azaltması mümkün değil. Bizim inancımızda şehitlik, Peygamberlikten sonraki en yüce mertebedir. Acımız ne kadar büyükse kararlığımız da o kadar büyüktür. Çünkü biliyoruz ki şehitlerimiz bize bir emanet bırakıyor. Hem onların hatırasını yaşatmak hem de onların mücadelesini sürdürmek bizim boynumuzun borcudur. O zehir tacirleriyle şehir eşkıyalarıyla eline silah alıp vatandaşımıza, polisimize ateş etmeye cüret eden o alçaklarla mücadelemizi Allah'ın izniyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Yerlikaya, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Tören mangasınca araca konulmak üzere omuzlarda taşınan şehidin cenazesine, çalışma arkadaşları da omuz verdi.

Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
