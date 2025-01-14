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İstanbul'daki Narkokapan-7 Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-7' operasyonlarında 11 uyuşturucu imalatçısının yakalandığını ve 11 milyon 225 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-7" operasyonlarında uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-7" operasyonunda 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

" İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'Narkokapan-7' operasyonunda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi, 364 kilogram ağırlığında boş kapsül, 6 adet uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 adet alüminyum blester rulosu ele geçirildi."

İstanbul'daki Narkokapan-7 Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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