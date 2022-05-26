İSTANBUL'DAKİ MÜSİLAJ OPERASYONU'NDAN DETAYLAR - Haberler

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İSTANBUL'DAKİ MÜSİLAJ OPERASYONU'NDAN DETAYLAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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16 şehirde, tehdit ve şiddetle turizmi olumsuz etkileyen organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 şehirde, tehdit ve şiddetle turizmi olumsuz etkileyen organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Müsilaj adı verilen operasyonda İstanbul'da 49 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri 'baskı, cebir, tehdit ve şiddet' yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen organize suç örgütleri ve silah temini sağlayan şüphelilere yönelik 16 şehirde eş zamanlı operasyon yaptı. Müsilaj adı verilen operasyonda İstanbul'da Esenyurt, Bayrampaşa, Fatih ve Eyüpsultan'daki adreslerde aramalar yapıldı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde, 14 tabanca, 2 kurusıkı, 83 fişek, 2 av tüfeği, 1 namlu, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, 1 kama, 69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun İstanbul ayağında 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul emniyetine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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