Metrobüs arızası seferlerde kısa süreli aksamaya neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metrobüs arızası seferlerde kısa süreli aksamaya neden oldu

Cevizlibağ durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

 - Güncelleme:

Cevizlibağ durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy yönüne seyreden metrobüs, Cevizlibağ durağına geldiğinde aracın arka kısmından duman yükselmeye başladı.

Sürücü, araçtan inerek yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Metrobüsteki arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

AA / Semra Orkan - Güncel

Mecidiyeköy Cevizlibağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title