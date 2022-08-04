Metrobüs arızası seferlerde kısa süreli aksamaya neden oldu Cevizlibağ durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı. Cevizlibağ durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy yönüne seyreden metrobüs, Cevizlibağ durağına geldiğinde aracın arka kısmından duman yükselmeye başladı. Sürücü, araçtan inerek yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Metrobüsteki arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı. Güncel AA / Semra Orkan Mecidiyeköy Cevizlibağ Güncel Haberler

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