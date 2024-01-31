İstanbul'daki medya yöneticileri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'da bulunan bazı medya kurumlarının yöneticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Genel yayın yönetmenleri, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata Tutunan" fotoğrafına, " Gazze : Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra imzalı "Yanımda Ol Anne" isimli kareye oy verdi.

Öztürk, "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş imzalı "Kimler Gelmiş?" ve "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un çektiği "Mete'nin Nişanı" fotoğraflarını seçti.

Öztürk, bu yılki fotoğraflarda, fotoğraf sanatçısının ve muhabirinin ana odaklanması üzerinden tercihlerini yaptığını, mümkün olduğu kadar insan hikayelerinin öne çıktığı fotoğrafları tercih ettiğini söyledi.

Hayatın odağında insanın olduğunu belirten Öztürk, "İnsanın her hali, mutluluğu, spordaki başarısında örneğin Mete Gazoz, hüznü ve acısında; Gazze'deki o annenin ve kız çocuğunun hali, korku ve ümitte, depremde kurtarılan bebeğimizin fotoğrafını seçmeyi tercih ettim." dedi.

Öztürk, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde "Yaren" isimli leyleğe yarenlik eden balıkçının fotoğrafını tercih ettiğini kaydederek, "Haber kategorisinde Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki geldiği noktayı gösteren bir tane fotoğrafımız var. Bizim için ay sadece dünyanın bir uydusu değil. Ay, aynı zamanda bizim felsefi dünyamızda başka anlamlar da içerir. Aya yansıyan suretiyle Bayraktar'ın çekilen fotoğrafını tercih etmeyi uygun gördüm." ifadelerini kullandı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının artık yerleşik bir gelenek haline geldiğini, her kategoride çok geniş bir yelpazede insanların tercihte bulunduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı kurulduğu günden bu yana bizim medarıiftiharımız. Mustafa Kemal, o meşhur sözüyle 'Türk'ün, Anadolu insanının haberini dünyaya yaysın' diye kurulan bir Anadolu Ajansından bahsediyor. AA, sürekli kendini yenileyerek sadece Türkiye'de abonelerine haber geçmek değil dünyada da saygın bir haber kuruluşu olarak yer alıyor. Anadolu Ajansını Türkiye'nin marka değerlerinden biri olarak tanımlıyorum. Haberciliği önceleyen, haber dilini klasikleştiren bir kurum olarak hayatına devam etmesini umuyorum."

Albayrak, "Haber" kategorisinde "Eksi'de Operasyon" karesini seçti

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de Operasyon" karesini seçtiğini belirterek, fotoğrafın bütünsel bir kompozisyon içerisinde Mehmetçiklerin fedakarlıklarını gözler önüne serdiğini, foto muhabirinin de bu zorlu şartlarda işini özveriyle yaptığını söyledi.

Albayrak, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde bulunan Sergen Sezgin imzalı "Kaçış" fotoğrafının çevre felaketlerinin tüm vahametini net şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

"Spor" kategorisinde AA foto muhabiri Emin Sansar imzalı, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Trendyol Süper Ligi'nin 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rize spor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı anı gösteren "Yumruk" başlıklı fotoğrafına oy veren Albayrak, şöyle devam etti:

"Engelli sporcunun karesi anlam olarak beni etkilemişti. Çünkü engel tanımayan bir kare, tek koluyla halter kaldırıyor. Fakat devam ederken yumruk karesini görünce işin haber kısmı daha ağır bastı. Çünkü bize gazeteciliği öğretirken hep 'Fotoğraf haberdir.' demişlerdi. O anda aklıma başlangıçta -fail diyelim- yumruk atmadığını sadece tokat attığını söylemişti. Sonra bu kare ortaya çıkınca bir daha öyle bir şey söyleyemedi çünkü çok net ortada. Hakikaten fotoğrafın haber olduğunu yakinen gördük. Dolayısıyla bu kardeşimizin bu emeğinin gereğini yerine getirmek bakımından bu tercihimi değiştirdim."

Albayrak, bu yılın özel seçkilerden "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş Geldin" isimli fotoğrafına oy verdi.

Karenin umudu tam olarak yansıttığına dikkati çeken Albayrak, "Hem kurtulan hem de kurtaranlar gülüyorlar. Çok güzel bir kare. Dolayısıyla tam umudu yansıtmış. Daha sonra ileride aslında devam eden karelerden birinde yanlış hatırlamıyorsam 177 saat sonra kurtarılan bir kardeşimiz daha var. Çok daha önemli belki bana göre ama bu karede o umut meselesi daha çok yansıyor. Depremlerde hep hemen sonrasında insanlar umut arıyor, enkaz altındakilerin sağ çıkarılması konusunda hep umut ihtiyacı oluyor. " diye konuştu.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğrafını seçen Albayrak, Gazze'yle ilgili konularda her karenin anlamlı olduğunu söyledi.

Yaşanan trajedide meydana gelen çocuk ölümlerini vurgulayan Albayrak, "Daha hayatının, ömrünün baharında ve yanlışlıkla veya işte terör mücadelesi ederken değil, bile bile özellikle çocuklar hedef alınarak tıpkı firavunun Hazreti Musa'nın doğmasını veya büyümesini önlemek için yaptığı gibi özellikle çocuklar hedef seçilerek dünyadaki savaşlarda pek rastlamadığımız bir vahamet var. Onu tam ve bütün acılığıyla tabiri caizse vurgulayan bir kare. Onun için bunu seçtim." diye konuştu.

Albayrak, fotoğraf çekimine olan ilgisini anlatarak, şunları belirtti:

"Görüntünün yeri ayrı ama fotoğraf başka bir şey. Onu da burada görüyoruz hakikaten. Bu, çok klasik bir değerlendirme. Hep yapılmıştır, yapılıyor ama ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Önemli çünkü. Bazen bir kare fotoğraf sizin sayfalarca yazacağınız haberi veya anlatacağınız şeyi anlatmaya yetebiliyor. Fotoğrafın böyle bir kabiliyeti var. Anadolu Ajansı da her yıl daha çıta yukarıya taşıyarak bu şeyi devam ettiriyorlar."

"Hiçbir fotoğrafı diğeriyle mukayese etmek mümkün değil"

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "Haber" kategorisinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in yer aldığı Mustafa Kamacı'nın"Yalnızlığın Resmi" karesini seçti.

Likoğlu, "Batılılar aslında içlerine dönüp kendi dünyalarında mutlu bir fotoğraf tablosu verirken Zelenskiy orada yapayalnız kaldı. Hem Batı'nın ikiyüzlülüğünü hem de Zelenskiy'nin Batı'ya güvenerek yaptığı karşı duruşun ne anlama geldiğini çok iyi anlatan bir kare." değerlendirmesinde bulundu.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson imzalı "Çöpler Arasında" fotoğrafının dünya kaynaklarının israfı açısından bütün kompozisyonu anlatan bir kare olduğunu söyledi.

Likoğlu, "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" başlıklı fotoğrafını seçmesine ilişkin, "Böyle bir anda bu kareyi yakalamak büyük bir başarı, büyük bir sezgi. Dolayısıyla herhalde 2023'ün spor açısından en önemli karesi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye Bakmadan" isimli fotoğrafını seçtiğini aktaran Likoğlu, şöyle devam etti:

"Şüphesiz fotoğrafların tamamı çok kıymetli ve olayı anlatan fotoğraflardı. Hepimiz o fotoğraflardan etkilendik. Bu açıdan baktığımız zaman her bir fotoğraf kendi başına çok ciddi anlamlar ifade ediyor. Hiçbir fotoğrafı diğeriyle mukayese etmek mümkün değil. Burada aslında biraz gazeteci gözüyle olaylara baktım. Fotoğraf 20-30 yıl sonra önüme geldiği zaman bu bir olay yeri fotoğrafı, bu bir olay. Dolayısıyla olayı bütün boyutlarıyla anlatan bir kare. Birincisi depremden etkilenen evler, ikincisi ayakta kalan ilginç bir bina ve bunun da nedeni muhtemelen daha sonra yapılmış biraz daha betonu, demiri farklı, kaliteli olan ilginç bir yapı. Depremi anlatıyor, yıkımın nedenini anlatıyor."

Hüseyin Likoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu Mezar" fotoğrafına oy verdiğini ancak bu kategoride çok zorlandığını belirterek, AA'nın orada yaşananları kayda almasının ve kanıt olarak bütün dünyada kullanılacak olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik eden Likoğlu, "Bakış açısı, göz, herkesin göremediği açıdan bakabilmek ve farklı bakış açıları ortaya koyabilmek... Bir sanattır fotoğraf." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansından fotoğraf ya da görüntü gelmiş mi?"

TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, "Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi" karesinden birkaç ciltlik kitap çıkabileceğini dile getirdi.

Avrupa'dan Ukrayna'ya sürekli destek mesajları geldiğini anımsatan İbrahimoğlu, "Ama o mesajların ne denli samimi olduğu, Zelenskiy'nin arkasında ne kadar durulduğu, durulabildiği Anadolu Ajansının foto muhabirinin kadrajına bu şekilde yansımış ve aslında o dönemde dünya çapında bir favori fotoğraf haline gelmişti. Ben de bu fotoğrafı seçtim." dedi.

İbrahimoğlu, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın imzalı "Masal Ülkesi" fotoğrafını dünyanın masallara hasret kaldığını gösterdiği için seçtiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın çektiği "Çöplük Topçuları" başlıklı karesinin ibretlik bir fotoğraf olduğunu kaydeden İbrahimoğlu, bunun zulme uğrayan, işkence altında büyüyen ve bunlara tanıklık eden çocukları gösterdiğini belirtti.

İbrahimoğlu, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde seçtiği Halil Fidan'ın "Bekleyiş" fotoğrafına deklanşöre basıldığında bir yandan hüznün bir yandan umudun yansıdığını kaydetti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafına oy veren İbrahimoğlu, "İsrail'in zulmünün biz bu süreçte ortaya çıktığına dair birçok haber gördük. Sanki ekim ayında başlamış da daha önce o topraklarda hiçbir şey yaşanmamış gibi. Aslında vatanlarından edilmek istenen, toprakları çalınan, sürekli zulme maruz bırakılan bir halktan bahsediyoruz, bir devletten bahsediyoruz." diye konuştu.

İbrahimoğlu, AA'nın geçtiği haberlerle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Ben çocuklara, arkadaşlara şunu söylerim. 'Anadolu Ajansından fotoğraf ya da görüntü gelmiş mi?' Yani öncesinde birçok fotoğraf çekilmiş olabilir, birçok görüntü gelmiş olabilir ama bu bize AA'nın öncelikle güvenilir bir kurum olduğunu, köklü bir kuruluş olduğunu hatırlatır. Yeni neslin de bunu iyi bilmesi gerekir. Bu sadece fotoğraf ya da görüntü anlamında değil, bilgi olarak da böyledir. Biz, Anadolu Ajansının geçtiği haberin resmileştiğini, teyit edildiğini, herhangi bir dezenformasyona yol açmayacağını iyi biliriz. Dolayısıyla bu anlamda bence AA'nın misyonu çok önemli."