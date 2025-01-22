İstanbul'daki kurum yöneticileri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'da çeşitli bakanlıklara bağlı il müdürleri ile kurum yöneticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ve yaşama dair çarpıcı fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylama katılan yöneticiler, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki kareleri değerlendirdi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit", "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafını tercih etti.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını beğenen Turan, her sene olduğu gibi AA foto muhabirlerinin çektiği karelerin çok başarılı olduğunu söyledi.

Turan, ciddi bir emeğin olduğunu dile getirerek, "Tüm ajans çalışanlarını tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı, her türlü haber, görüntü ve içerik kalitesiyle haberi doğru şekilde, doğru karelerle vermesi bakımından bizim için de çok ciddi bir haber kaynağı. Savaş karelerinin azaldığı, daha çok günlük hayatımızın güzel yönlerinin paylaşıldığı karelerle 2025 sonunu tekrar değerlendirmeyi temenni ediyoruz." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün de bir yansıması"

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, bu yılın özel kategorisi olan "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", ile "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerini tercih etti.

Batur, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğrafını seçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"(Gazze Şeridi'nde) Bunlar yaşanırken medeniyetten dem vuran Batı'nın bu kareleri görmezden gelme hatta bu karelerle hiç iletişim kurmama gibi bir eğilimini de gördük. Bu anlamda Anadolu Ajansı -ki ona Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün de bir yansıması diyeyim- dünyanın neresinde olursa olsun ama özellikle de Orta Doğu coğrafyasında çok vahim bu ve benzeri fotoğraflar ortaya çıkardı. Bunları bütün dünyaya sunması noktasındaki çalışması, çabası ayrıca gerçekten minnettarlık duyacağımız, şükranlarımızı sunacağımız çalışma... Ellerine sağlık."

Maliki Ejder Batur, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde seçtiği Samir Jordamovic'in "Ağa takılanlar" fotoğrafında insanoğlunun doğaya verdiği zararın küçük bir özetinin olduğunu söyledi.

Batur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık" projesine dikkati çekerek, "Aslında o projenin de ne kadar kıymetli olduğunun bir özeti, bir göstergesi bu fotoğraf, bu sebeple bunu seçmiş olduk. Çok uzun yıllar sonra ancak kaybolabilme kabiliyeti olan ürünlerin yol açtığı maalesef devasa bir sorun." diye konuştu.

AA'nın her bir foto muhabirine teşekkürlerini sunan Batur, "Çok güzel kareler, her biri birbirinden güzel, anlamlı. Özellikle de birilerinin görmek istemediği kareleri çekip de tüm dünyanın gözleri önüne sermesi açısından yaptığı çalışmalar takdire şayan. Bu anlamda çok kıymetli de bir vazife görüyor. Yalnızca haberciliğin ötesinde insani bir görev gördüğünü düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu güzel çalışmanın destekçisi olacağız"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesine oy verdi.

Yentür, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Spor" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ile "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğraflarda emeği geçen basın emekçilerine teşekkür eden Yentür, oylamanın geçmiş bir yılın muhasebesi açısından farklı bir gözle değerlendirilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Yentür, bilimde, teknolojide, sanayide son derece ileride olunan bir dönemde insanlık için acı günlere şahitlik edildiğine dikkati çekerek, AA muhabirlerinin bu olayları çalışmalarıyla kanıtladığını söyledi.

Oylamanın bir paydaşı olacaklarını vurgulayan Yentür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu güzel çalışmanın destekçisi olacağız. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize aileleriyle beraber bu fotoğrafları seçmeleri çağrısında bulunacağız. Aynı zamanda bu seçimde çocuklarımız, öğrencilerimiz yeni şeyler öğrenecek, unuttukları şeyleri hatırlayacak. Onlarda belki estetiğe dair yeni kaygılar oluşacak. Onlar da belki fotoğrafçılık sanatına meraklı olacak veya tarihi bir araştırmaya vesile olacaklar. Çok öğretici ve eğitici buldum."

Yentür, birçok noktada iyiliğe dair çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri olduğunun altını çizerek, "Aslında siz bunların çok önünde geliyorsunuz. İnsanlara fark ettirirseniz bu duyarlılık, bilinç oluşur ve harekete geçerler. Siz onlardan daha öncüsünüz, hayatlarını hiçe sayan arkadaşlarımız var. Bu noktada tüm dünyaya objektif olarak gerçeği duyurmak bu kirli çağda bence çok kıymetli ve değerli. İnsanların üzerini örtmeye çalıştığı, görmezden geldiği hususları objektif ve cesur olarak ortaya koymanız son derece anlamlı, emeklerinize sağlık." ifadelerini kullandı.

"Foto muhabirlerimizin ortaya koyduğu görüntüler takdire şayan"

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu da "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını beğendi.

Ulu, her fotoğrafın çok etkili olduğunu ve seçmekte zorlandığını dile getirdi.

AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların çok kaliteli ve etkileyici olduğunu aktaran Ulu, "Özgür Suriye" kategorisinde seçtiği "Her şeye rağmen" fotoğrafında Baas rejimin esaretinin ardından kadınların sevincini anlatan karenin, kategoriye ait en iyi fotoğraf olduğunu ifade etti.

Ulu, AA'yı böyle bir organizasyona imza atması dolayısıyla kutlayarak, "Bazen insanlar mesajları farklı tepkilerle ortaya koyabiliyor. Foto muhabirlerimizin bu noktada ortaya koyduğu görüntüler takdire şayan. Gerçekten çok güzel görüntüler. Özellikle Suriye, Gazze konusunda bunlar dünyaya verebilecek en iyi mesajlardı. Bu mesajları da bence en güzel şekilde verdiler. Baktığımız kategorileri ayrı ayrı yorumladık. Özellikle Suriye, Gazze ile ilgili fotoğraflar, Suriye'de insanların sevinç fotoğrafları, gerçekten çok önemli görüntüler." değerlendirmesini yaptı.