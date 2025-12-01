İstanbul'daki Kurşunlama Olayının Şüphelileri Yalova'da Yakalandı
İstanbul Üsküdar'da bir otele ve binaya düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen iki şüpheli, Yalova'da tutuklandı.
Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi'nde 7 Temmuz'da bir otele ve binaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından 2 zanlıyı tespit etti.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler, Yalova'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Zanlılar, İstanbul'da sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel