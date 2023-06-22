İstanbul'daki kurban pazarlarında denetimler sürüyor

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'daki kurban pazarlarında denetimler devam ediyor. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Bahçelievler'de bulunan kurban pazarında denetim gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesindeki denetimlerin bayram boyunca ve sonrasında da devam edeceğini dile getiren Karaca, yaklaşık bin 500 büyükbaş, 4 bin civarında da küçükbaş hayvanın geçişine izin verilmediğini, yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bahçelievler Çobançeşme mahallesinde kurulan geçici kurban satış yerinde, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca tarafından hijyen kurallarına uyum ve satış için gerekli belgelere ilişkin denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Harun Sivrikaya, Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Levent, Bahçelievler Belediyesi Sağlık ve Veteriner İşleri Müdürü Tibet Bayhan ile Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Resmi Veteriner Hekimleri eşliğinde kurbanlıklar tek tek kontrol edildi. Karaca, denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Cebimde" uygulamasını kullandı. Uygulamanın nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı. Karaca, 29 Mayıs tarihinden itibaren, bin 500 büyükbaş, 4 bin civarında da küçükbaş hayvanın geçişine izin verilmediğini, yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

"HERHANGİ BİR PROBLEM OLDUĞUNDA KARANTİNA ÇADIRINA ALINIYOR"

"BÜTÜN BİLGİLERİ VATANDAŞLARIMIZ 'TARIM CEBİMDE' UYGULAMASINDAN GÖREBİLİR"

"YAKLAŞIK 7 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ"

"RAHAT ŞEKİLDE ŞATIŞ YAPABİLİYORUZ"

Hayvan satıcısı Zekai Koyuncu, "Güzel bir şekilde kontrollerimiz yapılıyor. Dışarıdan kaçak hayvan gelmiyor. Sağlık memurları kontrollerini yapıyor. Vatandaş da memnun. Biz rahat şekilde satış yapabiliyoruz. Kontrol düzgün olmasa buraya giren malın haddi hesabı olmaz. Satışlarımızda sıkıntı olur" dedi. Cemalettin Koyuncu ise, "Malımızı noksansız kontrol yaptırdık. Devletin verdiği karardan kaçmayacaksın. Devlet neyi önerdiyse onu yapmaya mecburuz" dedi.