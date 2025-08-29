İstanbul'daki "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansının sonuç bildirgesi açıklandı Açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliği ile Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansının sonuç bildirgesi açıklandı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 22-29 Ağustos'ta düzenlenen ve çeşitli konularda çalıştaylar gerçekleştirilen programın sonuç bildirgesini, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazının ardından İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu okudu.

Toplam 9 maddeden oluşan bildirgede, konferansa katılan alimlerin, direnişin silahsızlandırılmasına kesinlikle karşı çıktıkları, Filistin halkının, meşru hakkı olan direnişten vazgeçirilmesine yönelik tüm çalışmaları ise kesin bir dille reddettikleri belirtildi.

Bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkının siyonist işgale karşı silahlı direniş dahil olmak üzere tüm meşru direniş yollarına sahip olduğunu güçlü biçimde teyit ediyoruz. Ayrıca ümmetin Allah yolunda cihadın tüm şekilleriyle seferber edilmesinin gerekli olduğunu görüyoruz. Gazze'ye uygulanan kara, hava ve deniz ablukasının kırılması için acil ve kararlı bir çağrıda bulunuyoruz. Sınır ülkelerinin tüm geçiş kapılarını derhal açmaları vaciptir. Bu çerçevede Özgürlük Filosu'na çok sayıda geminin katılımını bekliyoruz. Filistin davası uğruna samimiyetle ortaya konulan tüm gayretleri büyük bir takdirle karşılıyor, Gazze'de direnen kardeşlerimizin yanında yer almak için yapılan bütün halk inisiyatiflerini ve resmi girişimleri güçlü bir şekilde destekliyoruz."

Alimlerin, imkan sahibi olan tüm Müslümanları, bir vakıf fonu kurarak, ekonomik ve finansal kurumlarıyla bu fonu desteklemeye davet ettiği vurgulanan bildirgede, her yıl elde edilen karların en az yüzde 2'sinin Gazze'deki yardım ve kalkınma çalışmalarına tahsis edilmesini ve bu desteğin ivedilikle hayata geçirilmesini istedikleri kaydedildi.

Bu sürecin hukuki ve şeffaf mekanizmalar üzerinden yürütüleceği, böylece Filistin toplumunun direncini güçlendiren ve onların ayakta kalmasına katkı sağlayan sürdürülebilir desteğin inşasına vesile olacağı açıklanan bildirgede, Gazze'de yaşanan siyonist yıkımın etkilerini ortadan kaldırmak ve Gazze'nin yeniden huzurlu ve müreffeh günlere kavuşmasını sağlamak için tüm Müslümanların ve özellikle Müslüman iş insanlarının sorumluluk üstlenmelerinin sadece insani bir görev değil, aynı zamanda dini bir vecibe olduğu vurgulandı.

Bildirgede, bütün devletlere, özellikle de İslam ülkelerine, işgalci siyonist varlık ve onun destekçileriyle yürütülen her türlü ilişkinin siyasi, ekonomik ve askeri alanlar dahil olmak üzere derhal ve tamamen kesilmesi çağrısında bulunularak, bu çağrının İslam hukukunun temel ilkeleri, uluslararası hukukun esasları ve zulme karşı durma ile işgal ve ihlallerin engellenmesi yönündeki sorumluluğun bir gereği olduğu ifade edildi.

"Siyonist işgal devletiyle ticari işbirliği derhal ve tamamen kesilmeli"

Siyonist işgal devletiyle her türlü ticari işbirliğinin derhal ve tamamen kesilmesi gerektiği aktarılan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Siyonizme destek veren şirketlerle doğrudan veya dolaylı işbirliği yapan firmaların ürünlerini satın almak dinen haramdır. Ayrıca işgal ve zulme fayda sağlayan bütün yolların boykot edilmesi farzdır. Bu hususları, İslam ümmetinin bütün fertlerine, yöneticilerine ve kurumlarına açıkça beyan ediyoruz. Bu hüküm, İslam hukukunun temel ilkeleri, mazlumları destekleme ve zalimi engelleme konusundaki icma ve usuli esaslardan kaynaklanmakta olup, ümmetin üzerine bağlayıcı bir sorumluluk yüklemektedir. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararları mutlaka etkinleştirilmeli ve Gazze'de işlenen soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların failleri derhal yargılanmalıdır. Bu doğrultuda, hükümetler ve insan hakları kurumları adaletin tecellisi, mağdurların haklarının teslimi ve ihlallerin tekrarının önlenmesi için bu süreçlere destek vermelidirler. Ayrıca, İslam ülkeleri ve özgür iradeli tüm devletler kendi ülkelerinde savaş suçlularına karşı derhal ceza mahkemeleri kurmalıdırlar. Gayrimüslim dini kurumlarına özellikle de Katolik dünyasının en üst temsilcisi olan Papa'ya, Dünya Kiliseler Konseyine ve Doğu ile Batı'daki kilise cemaatlerine Gazze'de yürütülen soykırım savaşına karşı insani ve ahlaki bir duruş sergilemeleri yönünde açık bir çağrı yapmaktayız."

Bu çağrının, Gazze'ye yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesi, masum sivillere karşı işlenen vahşetin engellenmesi ve zulme karşı tavır alınmasını vurguladığı belirtilen bildirgede, kurumların, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere işgalciyi destekleyen Batılı hükümetlere savaşı durdurmaları için baskı yapmaları gerektiği aktarıldı.

Sonuç bildirgesi, "İslam Alimleri olarak, işgalci siyonistlerin projesinde hedef alınan devletleri, düşmanın planlarına karşı koyma sorumluluğunu üstlenmeye ve onu caydırmak ve karşı durmak için gerçekçi ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Sonuç olarak bu konferans ümmetin hafızasında, Gazze davası etrafında safları birleştirmeye yönelik tarihi bir çağrı olarak yerini alacaktır. Filistin halkına yardım, destek ve nusret için İslami ve insani sorumlulukların hayata geçirilmesi, işgalin sona ermesi ve toprakların özgürlüğüne kavuşması yolunda, Dünya Müslüman Alimler Birliği ile İslam Alimleri Vakfının yürüttüğü gayretlerin bir devamı ve yeni bir başlangıcı olarak kaydedilecektir." ifadeleriyle sona erdi.