İstanbul'daki İmam Hatip Ortaokullarında Kontenjan Yüzde 20 Artırıldı

İstanbul'daki İmam Hatip Ortaokullarında Kontenjan Yüzde 20 Artırıldı
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Türkiye genelinde sınavla öğrenci alan proje Anadolu imam hatip ortaokullarına olan ilgi artarken, İstanbul'daki öğrenci kontenjanı yoğun talep nedeniyle yüzde 20 artırıldı. Yabancı dil ve hafızlık programlarıyla dikkat çeken okullara başvurular devam ediyor.

Türkiye genelinde sınavla öğrenci alan proje Anadolu imam hatip ortaokullarına, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvurular sürerken, İstanbul'daki öğrenci kontenjanı yoğun ilgi nedeniyle yüzde 20 artırıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin gözde okulları arasında yer alan proje Anadolu imam hatip liselerinin ortaokullarında "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" ve "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı" yürütülüyor.

Yabancı dil alanında İngilizce ve Arapça eğitim veren okulların kayıt kabul sınavları için Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda başvuru yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye genelindeki 3 bin 604 imam hatip ortaokulunun arasında 583 ortaokul Arapça ve İngilizce dillerini içeren "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı" uygularken 61 okul ise "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesiyle gençlere eğitim veriyor.

Toplam 644 proje imam hatip ortaokulu öğrencilerini sınavla belirlerken öğrenci kabulüne yönelik olanlar okulların büyük bir kısmında mayıs ayında tamamlandı.

Kontenjan yüzde 20 artırıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı, sınavla öğrenci alındığı için akademik yönden daha başarılı öğrencilerin, proje imam hatip ortaokullarını tercih ettiğini belirtti.

Bu okulların hem eğitimlerinin daha başarılı olduğunu hem de öğrencilerin akademik açıdan daha başarılı bir sonuç ortaya koyduğunu aktaran Yapıcı, imam hatip ortaokullarında, akademik başarının yanında öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan çok yönlü yetiştirildiğini vurguladı.

Yapıcı, bu durumun sınavlardaki başarılara da yansıdığını kaydederek, "Sınavla öğrenci alan imam hatip ortaokullarına rağbet her geçen gün artıyor. Bundan dolayı özellikle İstanbul'da proje imam hatip ortaokullarında öğrenci kontenjanı geçen yıla nazaran yüzde 20 civarında artırıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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