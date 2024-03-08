Kadın Eğitimciler Tarafından Yetiştirilen Göktürk İlkokulu

Küçükçekmece'de çalışanlarının yüzde 95'i kadınlardan oluşan Göktürk İlkokulunda, öğrenciler tamamı kadın olan eğitimciler tarafından yetiştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023-2024 eğitim öğretim yılı verilerine göre, resmi ve özel okullarda kadrolu ve sözleşmeli 1 milyon 227 bin 291 öğretmen görev yapıyor.

Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 39'unu erkekler, yüzde 61'ini kadınlar teşkil ediyor.

Küçükçekmece'deki Göktürk İlkokulunda çalışan profilinde ise kadın ve erkek dağılımındaki fark dikkati çekiyor.

Personel sayısı bakımından kadın hakimiyetinin olduğu okulda biri müdür, biri hizmetli 2 erkek, ikisi müdür yardımcısı, 29'u öğretmen, 4'ü hizmetli 35 kadın çalışan görev yapıyor. Okulda çalışanların yüzde 95'ini kadınlar oluşturuyor.

Personeli kadın ağırlıklı okuldaki tek erkek rehber öğretmen de yakın zamanda tayini sebebiyle buradan ayrıldı.

Öğretmenlerin tamamını kadınların oluşturduğu okulda görev yapan eğitimciler, hemcinsleriyle uyum ve işbirliği içinde sürdürdükleri çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

"Annelik ruhunun getirdiği duygusal bağ çocuklarımıza çok olumlu dönüş sağlıyor"

Müdür Yardımcısı Melihat Arslan, Göktürk İlkokulunun görece butik bir yer olduğunu söyledi.

Personel ve öğrenci sayısı olarak çok kalabalık olmayan okulun işleyişinin 37 personelle devam ettiğini, bunların 35'inin ise kadın olduğunu belirten Arslan, "Kadınların bulunduğu ortamda genellikle daha olumlu bir iklim oluşuyor, atmosfer güzel oluyor. Çünkü kadınların işbirlikçi çalışmalarıyla iletişime dayalı etkileşimleriyle öne çıkan bir çalışma stilleri var. Bu da haliyle işimizi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda daha kapsayıcı, daha destekleyici, empatik bir ortam oluşuyor. Bu da çocuklarımıza yansıyor. Özellikle annelik ruhundan gelen, doğamızda var olan bu ruh çocuklarımızı çok olumlu yönde etkiliyor." dedi.

Arslan, 6 ila 11 yaş arası çocuklara eğitim verdiklerini, annelik ruhunun getirdiği duygusal bağla çocuklara çok olumlu dönüşler sağlandığını, onların kendini güvende hissettiğini dile getirdi.

Çocukların öğretmeniyle daha rahat iletişim kurduğunun altını çizen Arslan, "Çocuğun öğretmeniyle kurduğu bu bağ sayesinde iletişimin daha da güçlenmesi, çocuğun nerede nasıl davranacağını daha rahat kestirebilmesi, o çocuğumuzun eksiklerini fark etmesi, öğretmenimizin bu şekilde annelik ruhuyla yaklaşması, onun duygusal gelişimine hakim olması çok şeyi değiştiriyor." diye konuştu.

"Birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz"

Müdür Yardımcısı ve okul öncesi öğretmeni ?Elif Ateş, 15 yıldır mesleğini sürdürdüğünü, küçük yaşlarda annesini ve ana sınıfı öğretmenini rol model aldığını anlattı.

Kadın meslektaşlarıyla çalışmanın avantajları olduğuna değinen Ateş, "Hemcinslerimizle aynı ortamda olmak aslında sistemli ve daha kontrollü gitmemizi sağlıyor. Birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz. Birbirimize her zaman destekleyici yönde çalışmalarımız oluyor. Mesela bir işte bir sıkıntı olabiliyor ama hemen çözüm üretebiliyoruz. Aynı anda herkes aynı işe gelip hemen konsantre olabiliyor. Birliktelik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı dili konuşuyor olmamız da çok keyifli." ifadelerini kullandı.

Ateş, okuldaki güzel havayı çocuklar ile velilerin üzerinde gözlemleyebildiklerini dile getirerek, "Hayat uzaktan bakınca değil içinde yaşayınca önemli. Onların da hayatın içinde yer alabilmeleri için model olmaya çalışıyorum. Her kadının arkasında mutlaka kendisi var. Ona inanıyorum ve kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

"Farklı özelliklere ve yeteneklere sahip olduğumuz için birbirimize destek oluyoruz"

Mesleğini 12 yıldır yapan okul öncesi öğretmeni Filiz Adak Karakaş, Göktürk İlkokulunda birbirinden farklı özelliklere sahip, aynı amaç için bir arada olan kadın yoğunluktaki eğitimciler olduklarını ve genellikle bunun güçlü yanlarını gördüklerini aktardı.

Karakaş, organize olabilme veya duruma daha kolay adapte olabilme, uyum sağlama anlamında birçok artısını gördüklerine dikkati çeken Karakaş, bir işe veya projeye girerken en başında düşünülenle sonda çıkan ürün arasında inanılmaz bir fark olduğunu vurguladı.

Karakaş, kadın öğretmenler olarak bir çocuğa veya kadına dokunmak için çabaladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya için attığımız her faydalı adımının dünyada bir karşılığı var. İllaki büyük şeyler yapmamıza gerek yok. Kadın olarak birbirimizi desteklememiz çok önemli. Öncelikle kız çocuklarına ve kadınlarına destek vermek, onların geleceğini inşa ederken kendi potansiyelinin farkına varmasını sağlamak çok önemli. İşte bu anlamda da biz bu okulda varız. Bu okulda ya da hangi okulda çalışmaya devam edersek edelim duyarlı, özel, tüm farklılıklarımızla ve ışığımızla var olmaya ve çaba göstermeye devam edeceğiz. Aydınlığa, özgür ve barışçıl yarınlara yürüyen emekçi kadınlarımıza selam olsun."

"Girdiğimiz her ortamı çiçeklendirebiliyoruz"

Rehber öğretmen Sinem Kebenç ise bu okulda yeni çalışmaya başladığını, burasının enerjisinin çok yüksek olduğunu gözlemleyebildiğini dile getirdi.

Okulun psikolojik danışmanı olduğu için ilk önce rehberlik servisini düzenlediğini kaydeden Kebenç, "Öğretmenlerimizin odaya girdiklerinde 'Hocam odaya kadın elinin gerçekten ciddi anlamda belli oluyor. Emeğinize sağlık.' dediler. Biz, kadınlar olarak girdiğimiz her ortamı düzenleyebiliyoruz, güzelleştirebiliyoruz ve farklılık yaratabiliyoruz. Girdiğimiz her ortamı çiçeklendirebiliyoruz. Bunu bize sunulan imkanlar doğrultusunda da yapabiliyoruz ya da bu imkanları kendimiz de yaratabiliyoruz." diye konuştu.

Kebenç, öğretmenlerin çocuklara karşı annelik içgüdüsüyle yaklaşma olayını gözlemleyebildiklerini, öz bakım becerilerini yerine getirirken onlara rol modellik açısından çok hevesli olabildiklerini anlattı.

Sınıf öğretmeni Pınar İspekter de 21 yıldır mesleğini sürdürdüğünü anlatarak, "Biz kadınlar hem çalışma hayatında hem evde yoğun çalıştığımız için zaman yönetimi, organize olma gibi işlerde oldukça iyiyiz. O yüzden meslektaşlarım da kadın olunca daha hızlı kararlar alıyoruz. Telaşlarımız ortak. " ifadelerini kullandı.