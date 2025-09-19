Haberler

İstanbul'daki Hırsızlık Olayı: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Eskişehir'de Bulundu

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir evden çalınan 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası, Eskişehir'de yakalanan iki zanlının aracında bulundu. Zanlılar tutuklandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 zanlı, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir evden ziynet eşyası hırsızlığını gerçekleştiren şüphelilerin kente geleceği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, 2 şüphelinin içinde olduğu tespit edilen aracı kent girişinde durdurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin araçta yaptığı aramada, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası kirli bebek bezine sarılmış şekilde bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bulunan ziynet eşyası ise sahibi teslim edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
