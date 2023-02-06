İstanbul'daki hastanelerde deprem yaralıları için  hazırlıklar tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'daki tüm hastane yöneticileri de İl Sağlık Müdürlüğü başkanlığında olağanüstü toplandı. İstanbul'daki hastanelerde deprem bölgesinden gelecek yaralılar için planlamalar yapıldı. Bölgede görevlendirilecek sağlık ekipleri ile ilgili de harekete geçildi. Acil olmayan, önceden planlanmış ameliyatların ertelenmesi gibi afet durumuna yönelik önlemler de tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel