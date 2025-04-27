İstanbul'daki Hastanelerde Deprem İzolatörleri ile Sağlık Hizmetleri Kesintisiz Devam Ediyor

İstanbul'da, deprem riskine karşı sismik izolatör sistemleriyle donatılan Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri, sarsıntı anında da ameliyathane, yoğun bakım ve diğer kritik birimlerde hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde bugüne kadar 8 hastanede izolatörler aktif olarak hizmete alındı. Bunun yanı sıra 2 hastanede temel atma süreci, 1 hastanede şantiye kurulumu ve 1 hastanede arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'daki bu 8 hastanede toplam 5 bin 317 sismik izolatör aktif olarak kullanılıyor. Bu sistemler, bina ile zemin arasındaki etkileşimi azaltarak deprem anında sarsıntının etkisini önemli ölçüde düşürüyor.

Böylece sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi sağlanıyor.

Deprem izolatörüyle donatılmış hastaneler arasında, 2 bin 68 izolatörle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 855 izolatörle Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 827 izolatörle Pendik Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi yer alıyor.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ve Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde ise 503'er izolatör bulunuyor.

Çekmeköy Devlet Hastanesi ek binası 173 izolatörle hizmet verirken, kısa süre önce tamamlanarak kullanıma açılan Esenyurt Devlet Hastanesi ek binası 198 ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası da 190 izolatörle donatıldı.

Bu iki hastanenin devreye alınmasıyla İstanbul'da sismik izolatörle güçlendirilmiş kamu hastanesi sayısı 8'e ulaştı.

Kent genelinde çalışmaları süren projeler kapsamında, temel atma aşamasında olan Sancaktepe Şehir Hastanesinde 1503, Avcılar Devlet Hastanesi ek binasında ise 93 izolatör kurulması planlanıyor.

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde şantiye kurulumu tamamlanırken, bu tesiste 277 izolatörün yer alması öngörülüyor. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni yapı alanında ise arkeolojik kazı süreci devam ediyor.

Sistem son depremde başarıyla çalıştı

Yetkililer, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğünde depremde, sismik izolatör sistemlerinin birçok hastanede etkili bir şekilde çalıştığını bildirdi.

Bu sistemler sayesinde ameliyathane, yoğun bakım ve diğer kritik birimlerde sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürüldü.

Deprem anına ilişkin bazı hastanelerin güvenlik kamerası görüntülerinde, dışarıda şiddetli şekilde hissedilen sarsıntıya rağmen iç mekanlarda neredeyse hiç titreşim gözlenmedi.

"Bu teknoloji hem insan hayatını hem sağlık hizmetini koruyor"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine, sismik izolatör sistemlerinin şehir hastaneleri başta olmak üzere İstanbul'daki pek çok sağlık yapısında bulunduğunu söyledi.

İstanbul'un deprem riski yaşayan bir şehir olduğunu belirten Güner, şöyle konuştu:

"Sağlık altyapımızı bu gerçekle uyumlu şekilde güçlendirmek zorundayız. Sismik izolatörler, özellikle yoğun bakım, ameliyathane ve doğumhane gibi hassas birimlerin depremlerden etkilenmeden çalışmasını sağlıyor. Sistem, binaya gelen sarsıntıyı izole ederek hastaların, sağlık çalışanlarının güvenliğini artırıyor ve hizmet sürekliliğini mümkün kılıyor. Son depremde bunu bizzat gördük, sistem başarıyla çalıştı. Bu teknoloji hem insan hayatını koruyor hem sağlık hizmetini koruyor."