İstanbul'daki hastanelerde 996 depremzedenin tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralananlardan İstanbul'a getirilen 18 bin 958 kişinin 996'sının tedavisi hastanelerde sürerken, taburcu edilenlerin sayısı 17 bin 962'ye yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralananlardan İstanbul'a getirilen 18 bin 958 kişinin 996'sının tedavisi hastanelerde sürerken, taburcu edilenlerin sayısı 17 bin 962'ye yükseldi.

İstanbul'a Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçakları ile Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla 11 ilin etkilendiği deprem bölgesinden getirilen yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edilmişti.

Bugüne kadar kente getirilen 18 bin 958 hastadan 17 bin 962'si taburcu edildi, 996 depremzedenin tedavisine devam ediliyor.